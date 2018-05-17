В Брюсселе украинские студенты открыли фуд-трак с пищей времен Голодомора

Суп из шишек и блины из коры – такие блюда времен Голодомора предлагают в фуд-траке в Брюсселе. Акция называется "Не посчитанные с 1932 года".

Инициативная группа волонтеров и активистов таким образом решила привлечь внимание Европейской общественности к непризнанию некоторыми странами Голодомора как геноцида украинцев.

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Попробовать эти блюда можно было бесплатно, ведь акция не коммерческая. Посетители были удивлены таким меню и тем, как люди могли выжить, когда ели такие блюда целых 2 года.

Извините, но это не очень вкусно. И это ужас, то что случилось с вами, с вашим народом. Я даже не могу представить, как люди ели такое течение 2-х лет. Я считаю, что это страдание,

– прокомментировала посетительница кафе Кокью.



Акция "Не посчитанные с 1932 года"

Напомним, во время Геноцида 1932-33 годов советская власть заморила голодом около 10 миллионов украинцев. Большинство в селах не имело ни крошки еды. Питались тем, что находили в земле.