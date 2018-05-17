У Брюсселі українські студенти відкрили фуд-трак із їжею часів Голодомору

Суп із шишок та млинці із кори – такі страви часів Голодомору пропонують у фуд-траку в Брюсселі. Акція називається "Непораховані з 1932 року".

Ініціативна група волонтерів та активістів таким чином вирішила привернути увагу Європейської громадськості до невизнання деякими країнами Голодомору як геноциду українців.

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Скуштувати ці страви можна було безкоштовно, адже акція не комерційна. Відвідувачі були здивовані таким меню та тим, як люди могли вижити, коли їли такі страви цілих 2 роки.

Вибачте, але це не дуже смачно. І це жах, те що сталося з вами, з вашим народом. Я навіть не можу уявити, як люди їли таке протягом 2-х років. Я вважаю, що це страждання,

– прокоментувала відвідувачка кафе Кок’ю.



Акція "Непораховані з 1932 року" в Брюсселі

Нагадаємо, під час Геноциду 1932-33 років радянська влада заморила близько 10 мільйонів українців. Більшість в селі не мали ні крихти їжі. Харчувалися тим, що знаходили в землі.