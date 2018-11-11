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      В Брюсселе задержали мужчину, который угрожал оружием в ресторане

      9 Читати новину українською
      Мужчина угрожал оружием в ресторане Брюссель
      Мужчина угрожал оружием в ресторане Брюссель / Фото из открытых источников

      Правоохранители Бельгии задержали мужчину, который угрожал оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов.

      Об этом сообщило издание la Libre.

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      Вооруженный мужчина угрожал оружием персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе. Затем он покинул ресторан и скрылся в одном из соседних домов, где захватил заложников.

      Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель периметр безопасности. Местных жителей просили не выходить на улицу. Полиция просила СМИ воздержаться на этот период от распространения сведений.

      Отмечается, что человек сам сдался работникам полиции. Операция продолжалась в течение часа, обошлось без пострадавших.

      В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

      Источник: 24 Канал
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