В Брюсселе задержали мужчину, который угрожал оружием в ресторане

Правоохранители Бельгии задержали мужчину, который угрожал оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов.

Об этом сообщило издание la Libre.

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Вооруженный мужчина угрожал оружием персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе. Затем он покинул ресторан и скрылся в одном из соседних домов, где захватил заложников.

Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель периметр безопасности. Местных жителей просили не выходить на улицу. Полиция просила СМИ воздержаться на этот период от распространения сведений.

A video of the scene in #Brussels #Belgium has emerged seeing the men waving a gun outside a restaurant before the police arrived. The Gunmen is still on the loose pic.twitter.com/TeO1nXMNfB — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 10 листопада 2018 р.

Отмечается, что человек сам сдался работникам полиции. Операция продолжалась в течение часа, обошлось без пострадавших.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.