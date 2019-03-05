В Буковеле 700 смельчаков соревновались в зимней "Гонке Наций"

Полны жажды экстрима, чтобы испытать собственные силы. Это участники зимней "Гонки Нации", которая состоялась в "Буковеле".

В этом году к ней присоединилось рекордное количество смельчаков – более 700 человек и женщин со всей Украины, а также из США, Голландии, Молдовы, Румынии и других стран. Участники преодолевали более 20 препятствий: поднимались по заснеженным склонам, проникали под шинами, носили тяжелые цепи и главное – покоряли сложные конструкции.

Это больше, чем спорт. Ты побеждаешь себя и в первую очередь понимаешь, что в этом мире нужно работать головой, а не руками. Это очень тяжело,

– поделился участник "Гонки Нации" из Ирпеня Вячеслав Розгонюк.

Общая протяженность нынешней трассы составляет более 7 километров. Главная новинка – это забег "Элит". Он максимально приближен к европейским стандартам. Конструкции здесь сложнее, а вместо штрафов в виде упражнений "бурпи" участнику необходимо пройти штрафной круг. В итоге, до финиша дошли самые выносливые.

"Мое тело создано для гонок с препятствиями. То есть, я могу бегать, я могу лазить и мне это нравится. И в комбинации всего – это как раз то, что нужно", – сказал победитель забега Евгений Шеретов.

На этот раз победители "Элиты" получат квалификацию на чемпионат Европы в забеге с препятствиями. Организаторы объясняют, что именно поэтому "Гонка Нации" оказалась сверхсложной, чтобы подготовить будущих чемпионов.

Мы за зиму подготовились, полностью обновили все свои препятствия и на сегодняшний день они соответствуют почти всем европейским стандартам и они, конечно, значительно сложнее, чем были в прошлом году,

– рассказал организатор Гонки Нации Юрий Подлесный.

Зимняя "Гонка Нации" проходит в "Буковеле" в четвертый раз. Следующие старты состоятся в мае в Киеве. А вот в Карпаты соревнования смельчаков вернутся уже осенью.