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      В Буковеле 700 смельчаков соревновались в зимней "Гонке Наций"

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      Полны жажды экстрима, чтобы испытать собственные силы. Это участники зимней "Гонки Нации", которая состоялась в "Буковеле".

      В этом году к ней присоединилось рекордное количество смельчаков – более 700 человек и женщин со всей Украины, а также из США, Голландии, Молдовы, Румынии и других стран. Участники преодолевали более 20 препятствий: поднимались по заснеженным склонам, проникали под шинами, носили тяжелые цепи и главное – покоряли сложные конструкции.

      Это больше, чем спорт. Ты побеждаешь себя и в первую очередь понимаешь, что в этом мире нужно работать головой, а не руками. Это очень тяжело,
      – поделился участник "Гонки Нации" из Ирпеня Вячеслав Розгонюк.

      Общая протяженность нынешней трассы составляет более 7 километров. Главная новинка – это забег "Элит". Он максимально приближен к европейским стандартам. Конструкции здесь сложнее, а вместо штрафов в виде упражнений "бурпи" участнику необходимо пройти штрафной круг. В итоге, до финиша дошли самые выносливые.

      "Мое тело создано для гонок с препятствиями. То есть, я могу бегать, я могу лазить и мне это нравится. И в комбинации всего – это как раз то, что нужно", – сказал победитель забега Евгений Шеретов.

      На этот раз победители "Элиты" получат квалификацию на чемпионат Европы в забеге с препятствиями. Организаторы объясняют, что именно поэтому "Гонка Нации" оказалась сверхсложной, чтобы подготовить будущих чемпионов.

      Мы за зиму подготовились, полностью обновили все свои препятствия и на сегодняшний день они соответствуют почти всем европейским стандартам и они, конечно, значительно сложнее, чем были в прошлом году,
      – рассказал организатор Гонки Нации Юрий Подлесный.

      Зимняя "Гонка Нации" проходит в "Буковеле" в четвертый раз. Следующие старты состоятся в мае в Киеве. А вот в Карпаты соревнования смельчаков вернутся уже осенью.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Спорт
      Источник: 24 Канал
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