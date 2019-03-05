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      У Буковелі 700 відчайдухів змагались у зимовій "Гонці Націй"

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      Сповнені жаги до екстриму, аби випробувати власні сили. Це учасники зимової "Гонки Нації", яка відбулася в "Буковелі".

      Цього року до неї долучилася рекордна кількість відчайдухів – понад 700 чоловіків та жінок зі всієї України, а також з США, Голландії, Молдови, Румунії та інших країн. Учасники долали більше 20 перешкод: підіймались по засніжених схилах, пролазили під шинами, носили важкі ланцюги і головне – підкорювали складні конструкції.

      Це більше, ніж спорт. Ти перемагаєш себе і в першу чергу розумієш, що в цьому світі потрібно працювати головою, а не руками. Це дуже важко,
      – поділився учасник "Гонки Нації" з Ірпіня В'ячеслав Розгонюк.

      Загальна протяжність цьогорічної траси складає понад 7 кілометрів. Головна новинка – це забіг "Еліт". Він максимально наближений до європейських стандартів. Конструкції тут складніші, а замість штрафів у вигляді вправ "бурпі" учаснику необхідно пройти штрафне коло. У підсумку, до фінішу дійшли найвитриваліші.

      "Моє тіло створено для гонок з перешкодами. Тобто, я можу бігати, я можу лазити і мені це подобається. І в комбінації все – це якраз те, що потрібно", – сказав переможець забігу Євген Шеретов.

      Цього разу переможці "Еліту" отримають кваліфікацію на чемпіонат Європи у забігу з перешкодами. Організатори пояснюють, що саме тому "Гонка Нації" виявилася надскладною, щоб підготувати майбутніх чемпіонів.

      Ми за зиму підготувалися, повністю оновили всі свої перешкоди і на сьогоднішній день вони відповідають майже всім європейським стандартам і вони, звичайно, значно складніші, ніж були минулого року,
      – розповів організатор Гонки Нації Юрій Подлєсний.

      Зимова "Гонка Нації" проходить в "Буковелі" вчетверте. Наступні старти відбудуться у травні в Києві. А от в Карпати змагання відчайдухів повернуться вже восени.

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      Теги: Спорт Новини України
      Джерело: 24 Канал
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