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В Буковеле артековцев познакомили с тонкостями различных профессий

Новая тема 5 Читати новину українською

"В свою работу нужно влюбиться" – под таким лозунгом в Буковеле юных артековцев знакомили с тонкостями различных профессий.

Все для того, чтобы детям в будущем легче было выбрать работу своей мечты.

"Если готовить профильных специалистов еще со школьной парты, то в будущем получим настоящих специалистов в своем деле. Потому что именно на профессионалах держится благосостояние страны, поэтому важно помочь детям определиться с предпочтениями и профессией как можно скорее", – отметил почетный директор ТК "Буковель" Александр Шевченко.

Юные отдыхающие имели возможность испытать свои способности в разных профессиях. Чтобы рассказать об особенностях своей работы, к артековцам приехали настоящие пожарные, медики, кондитеры, повара, визажисты и даже эксперты-криминалисты. Последние заинтересовали ребят больше всего.

Довольно интересно, как это происходит. Что делают полицейские, чтобы узнать, как было совершено преступление, как его, например, предотвратить. Сделать так, чтобы больше такое преступление никогда не случилось,
– поделился своими впечатлениями артековец Владислав Гудзоватый.

Кроме того, гости учили артековцев плести изделия из соломы, вышивать бисером, изготавливать декоративные свечи и браслеты из кожи.

Мне очень нравится этот вид деятельности. Здесь можно научиться очень многому, в частности делать эти браслетики. Это очень развивает моторику рук, логику и успокаивает в некоторой степени,
– сказала артековка Ольга Процик.

Самым активным участникам мероприятия вручили подарки.

Источник: 24 канал
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