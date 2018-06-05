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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

У Буковелі артеківців ознайомили з тонкощами різних професій

Нова тема 14 Читать новость на русском

"У свою роботу потрібно закохатися" – під таким гаслом у Буковелі юних артеківців знайомили із тонкощами різноманітних професій.

Все для того, аби дітям у майбутньому легше було обрати роботу своєї мрії.

"Якщо готувати профільних спеціалістів ще зі шкільної парти, то у майбутньому отримаємо справжніх фахівців у своїй справі. Бо саме на професіоналах тримається добробут країни, тому важливо допомогти дітям визначитись із вподобаннями та професією якомога швидше", – зазначив почесний директор ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

Юні відпочивальники мали змогу випробувати свої здібності у різних професіях. Аби розповісти про особливості своєї роботи, до артеківців приїхали справжні пожежні, медики, кондитери, кухарі, візажисти та навіть експерти-криміналісти. Останні зацікавили дітлахів найбільше.

Досить цікаво, як це відбувається. Що роблять полісмени, аби дізнатися, як був скоєний злочин, як його, наприклад, запобігти. Зробити так, щоб більше цього злочину ніколи не сталося,
– поділився своїми враженнями артеківець Владислав Гудзоватий.

Крім того, гості вчили артеківців плести вироби із соломи, вишивати бісером, виготовляти декоративні свічки та браслети зі шкіри.

Мені дуже подобається цей вид діяльності. Тут можна навчитися дуже багато, зокрема робити ці браслетики. Це дуже розвиває моторику рук, логіку і заспокоює у певною мірою,
– сказала артеківка Ольга Процик.

Найактивнішим учасникам заходу вручили подарунки.

Джерело: 24 канал
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