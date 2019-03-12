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      В "Буковеле" мужчины приняли участие в соревнованиях с препятствиями

      Новая тема 11 Читати новину українською

      Преодолевали препятствия, держа на себе женщин.

      В "Буковеле" мужчинам во время соревнований приходилось не только перепрыгивать через ряды и шины, но и надувать воздушные шарики, держать подносы с яйцами и есть вареники с узваром. Главным при этом было удержать на себе женщину.

      "Мне на шее ездить понравилось. Мне лавочки понравились. Вареники очень вкусные. Я хотел с фруктами, а они с мясом были", – поделились участники соревнований Евгения и Виталий.

      "Мы сюда приехали, нам сказали, что здесь такой конкурс. Мы прямо с горки сюда съехали. Это было довольно неожиданно. Но очень понравилось. Неожиданно, что мы все это прошли. Но теперь будем знать, что мы можем такие препятствия проходить", – рассказали участники соревнований Александра и Андрей.

      Победу одержали Николай и Юлия Потапчуки с Ровенщины. Вместе пара уже 11 лет. Мужчина признался, в быту жена на шею не садится. А финишировать первыми им позволила настоящая любовь.

      "Чувства, интуиция – важны. Вареники люблю. Хорошо накормила – хорошо подошел. Мне кажется, что не обязательно сидеть на шее, чтобы иметь какое-то уважение и любовь в семье. Поэтому, это просто сегодня такой день", – сказали победители соревнований Николай и Юлия Потапчуки.

      Подобные гонки в "Буковеле" проводятся восьмой год подряд.

      Это праздник весны только открывает целый подарочный сезон в "Буковеле". Ведь вскоре стартует бархатный сезон – это сезон скидок на катание, проживание и все-все услуги на курорте "Буковель",
      – рассказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

      Победителям гонки вручили сертификат на отдых в "Буковеле". Приятные подарки получили и другие участники соревнований.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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