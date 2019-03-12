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      В "Буковелі" чоловіки взяли участь у змаганнях із перешкодами

      Нова тема 29 Читать новость на русском

      Долати перешкоди, тримаючи на собі жінок.

      У "Буковелі" чоловікам під час змагань доводилося не лише перестрибувати через лави і шини, а ще й надувати повітряні кульки, тримати підноси із яйцями та їсти вареники з узваром. Головним при цьому було втримати на собі жінку.

      "Мені на шиї їздити сподобалося. Мені лавочки сподобалися. Вареники дуже смачні. Я хотів з фруктами, а вони з м'ясом були", – поділились учасники змагань Євгенія та Віталій.

      "Ми сюди приїхали, нам сказали, що тут такий конкурс. Ми прямо з гірки сюди з'їхали. Це було досить несподівано. Але дуже сподобалось. Неочікувано, що ми все це пройшли. Але тепер будемо знати, що ми можемо такі перешкоди проходити", – розповіли учасники змагань Олександра та Андрій.

      Перемогу здобули Микола та Юлія Потапчуки з Рівненщини. Разом пара вже 11 років. Чоловік зізнався, у побуті дружина на шию не сідає. А фінішувати першими їм дозволило справжнє кохання.

      "Почуття, інтуїція – важливі. Вареники люблю. Гарно нагодувала – гарно добіг. Мені здається, що не обов'язково сидіти на шиї, щоб мати якусь повагу і кохання в сім'ї. Тому, це просто сьогодні такий день", – сказали переможці змагань Микола та Юлія Потапчуки.

      Подібні перегони у "Буковелі" проводяться восьмий рік поспіль.

      Це свято весни тільки відкриває цілий подарунковий сезон у "Буковелі". Адже незабаром стартує оксамитовий сезон – це сезон знижок на катання, проживання і всі-всі послуги на курорті "Буковель",
      – розповіла представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      Переможцям перегонів вручили сертифікат на відпочинок у "Буковелі". Приємні подарунку отримали й інші учасники змагань.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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