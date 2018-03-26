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В "Буковеле" начался новый сезон соревнований "Гонка нации"

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Более полусотни смельчаков из Украины и из-за рубежа приняли участие в "Гонке Нации.

Традиционно соревнования прошли в "Буковеле". На этот раз участники преодолевали различные препятствия 7-километровой трассы по заснеженным склонам. А еще носили бревна, таскали шины и преодолевали барьеры.

"Есть мотивация работать дальше, готовить других на то, что спорт – это супер, это выносливость, это супер-энергия. Без алкоголя, без ничего", – поделилась участница "Гонки Нации" из Винницы Татьяна Подзигун.

"Сдавали в армии определенные такие похожие треки. Но здесь оно немного сильнее, надо большую иметь подготовку", – сказал участник АТО из Ивано-Франковска Тарас Шпук.

Такие соревнования проводятся в разных городах Украины. Но в горной местности – только в "Буковеле".

"Найти еще что-то подобное в Украине, несмотря на то, что мы, географически, чрезвычайно большое государство, пока трудно. И поэтому мы выбираем для этого "Буковель", – отметил организатор "Гонки Нации" Юрий Подлесный.

"Гонку Нации" "Буковель" принимает пятый раз. Курорт поддерживает спортивные соревнования, чтобы популяризировать здоровый образ жизни.

"Не обязательно лежать на диване и смотреть только телевизор. Скорее всего, надо подышать свежим воздухом, набраться карпатских эмоций и потом с хорошим настроением и с надеждой на лучшее вернуться домой", – сказал почетный директор ТК "Буковель" Александр Шевченко.

В этом сезоне "Гонка Нации" состоится еще в 6-ти городах Украины. А следующие соревнования в "Буковеле" пройдут в октябре.

Источник: 24 Канал
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