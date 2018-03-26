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В "Буковелі" розпочався новий сезон змагань "Гонка націй"

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Понад півсотні відчайдухів з України та з-за кордону взяли участь у "Гонці Нації".

Традиційно змагання пройшли у "Буковелі". Цього разу учасники долали різні перешкоди 7-кілометрової траси засніжених схилів. А ще носили колоди, тягали шини та додали бар'єри.

"Є мотивація працювати далі, готувати інших на те, що спорт – це супер, це витривалість, це супер-енергія. Без алкоголю, без нічого", – поділилась учасниця "Гонки Нації" з Вінниці Тетяна Подзігун.

"Здавали в армії певні такі схожі треки. І тут воно трохи сильніше, треба більшу мати підготовку", – сказав учасник АТО з Івано-Франківська Тарас Шпук.

Такі змагання проводять у різних містах України. Але у гірській місцевості – лише у "Буковелі".

"Знайти ще щось подібне в Україні, не зважаючи на те, що ми, географічно, надзвичайно велика держава, поки що накладно. І тому ми обираємо для цього "Буковель", – зазначив організатор "Гонки Нації" Юрій Подлєсний.

"Гонку Нації" "Буковель" приймає вп'яте. Курорт підтримує спортивні змагання, аби популяризувати здоровий спосіб життя.

"Не обов'язково лежати на дивані і дивитися тільки телевізор. Скоріше всього, треба подихати свіжим повітрям, набратись карпатських емоцій і потім з добрим настроєм і з надією на краще повернутись додому", – сказав почесний директор ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

Цього сезону "Гонка Нації" відбудеться ще у 6-ти містах України. А наступні змагання в "Буковелі" пройдуть у жовтні.

Джерело: 24 Канал
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