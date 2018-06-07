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В Буковеле официально открыли сезон летнего отдыха

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Купание, солнечные ванны и разнообразные развлечения – в Буковеле официально открыли сезон летнего отдыха.

Для гостей комплекса здесь подготовили много интересного: самую высокую башню роупджампинг, самый длинный в Украине троллей и уникальные велосипеды "Байк зип". Среди новинок этого сезона – новые трассы для катания. Их уже успели испытать велосипедисты.

"Сами спуски хорошо построены, новенькие, треел билдеры постарались", – отметил один из посетителей курорта.

Для любителей водных развлечений подготовили настоящий экстрим – гидроциклы, катамараны и сап-доски. А вот в спа-комплексе "Вода" появилось больше комфортных бунгало и заработали теплые бассейны.

Приехали с дочкой. Здесь для детей есть отдых, детская комната, бассейны, где она может купаться,
– рассказала посетительница.

По случаю открытия летнего сезона среди отдыхающих разыграли новенький "Фольксваген Поло". Его владелец эмоций не скрывал.

В течение года у меня и друзей не было времени, но этот момент все же выпал, что мы имели три свободных дня и спланировали поездку. Друзья говорят, поехали отдохнем. Я на эмоциях, я не верю, что держу ключи от этого автомобиля,
– радуется посетитель курорта Андрей Крылов.

В течение этого летнего сезона для посетителей Буковеля обещают еще много летних развлечений и приятных сюрпризов.

Источник: 24 канал
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