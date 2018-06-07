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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Буковелі офіційно відкрили сезон літнього відпочинку

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Купання, сонячні ванни та різноманітні розваги – у Буковелі офіційно відкрили сезон літнього відпочинку.

Для гостей комплексу тут підготували безліч цікавинок: найвищу вежу роупджампінгу, найдовший в Україні тролей та унікальні велосипеди "Байк зіп". Серед новинок цього сезону – нові траси для катання. Їх вже встигли випробувати велосипедисти.

"Самі спуски гарно збудовані, новенькі, треєл білдери постаралися", – зазначив один з відвідувачів курорту. 

Для любителів водних розваг підготували справжній екстрим – гідроцикли, катамарани та сап-дошки. А от у спа-комплексі "Вода" з'явилось більше комфортних бунгало та запрацювали теплі басейни.

Приїхали з донечкою. Тут для дітей є відпочинок, дитяча кімната, басейни, де вона може купатися,
– розповіла відвідувачка. 

З нагоди відкриття літнього сезону серед відпочивальників розіграли новенький "Фольксваген Поло". Його власник емоцій не приховував.

Протягом року у мене і друзів не було часу, але цей момент таки випав, що ми мали три вільних дні і спланували поїздку. Друзі кажуть, поїхали відпочинемо. Я на емоціях, я не вірю, що тримаю ключі від цього автомобіля,
– радіє відвідувач курорту Андрій Крилов. 

Впродовж цього літнього сезону для відвідувачів Буковелю обіцяють ще багато літніх розваг та приємних сюрпризів.

Джерело: 24 канал
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