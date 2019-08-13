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      В "Буковеле" открыли этнопарк "Гуцул Ленд"

      Новая тема 44 Читати новину українською

      Прикоснуться к истории. В туристическом комплексе "Буковель" открылся этнопарк "Гуцул Ленд". Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать на себе чем жили и как питались карпатские горцы.

      Среди экспонатов – столетние дома, элементы быта и живого хозяйства.

      "Мы не обычный музей, потому что в музее, как правило, нельзя ни к чему прикасаться. У нас же можно заходить, ложиться на кровать, можно взять тот горшок в руки, можно подбросить дрова в печь", – рассказал инициатор-основатель этнопарка "Гуцул Ленд" Андрей Бакай.

      Аутентика быта и жилья сохранена на 95%. Так, этот ворохтянский дом сначала разобрали, перевезли сюда, и потом собрали, полностью следуя древней технологии. А неподалеку стоит настоящая гуцульская хата-гражда.

      "Это стопроцентно соответствует действительности. Еще даже у нас в Ясинях в некоторых дворах раньше, вместо нынешних кованых плотов, были вот такие все заграждения. И еще у некоторых людей остались, они это называли "брамы", – рассказала посетительница парка Галина.

      "История – это важно", – поделился посетитель парка Роман.

      Парк будет расширяться и в дальнейшем. Уже вскоре здесь возведут церковь, а сам парк планируют превратить в своеобразное небольшое поселение.

      Такая аттракция должна быть не только на Буковеле, но и в целой стране, чтобы из разных мест люди помнили как наши предки жили, чем они жили, каким был их быт. Если мы это забудем, то не будет корней и основы на чем строить дальше нашу будущую современную культуру,
      – сказал основатель проекта ТК "Буковель" Александр Шевченко.

      Посетить этнопарк можно вместе со всей семьей. Для маленьких гостей здесь есть контактный зоопарк, где в естественных условиях живут домашние и экзотические животные.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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