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      У "Буковелі" відкрили етнопарк "Гуцул Ленд"

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      Доторкнутись до історії. У туристичному комплексі "Буковель" відкрився етнопарк "Гуцул Ленд". Відвідувачі зможуть не тільки побачити, а й відчути на собі чим жили та як харчувалися карпатські горяни.

      Серед експонатів – сторічні хати, елементи побуту та живого господарства.

      "Ми не звичайний музей, бо в музеї як правило не можна нічого торкатися. У нас же можна заходити, лягати на ліжко, можна взяти той горщик у руки, можна підкинути дрова до пічки", – розповів ініціатор-засновник етнопарку "Гуцул Ленд" Андрій Бакай.

      Автентика побуту та житла збережена на 95%. Так, цю ворохтянську хату спочатку розібрали, перевезли сюди, і потім зібрали, повністю дотримуючись давньої технології. А неподалік стоїть справжня гуцульська хата-ґражда.

      "Це стовідсотково відповідає дійсності. Ще навіть у нас в Ясінях у деяких дворах раніше, замість теперішніх кованих плотів, були ось такі всі загороди. І ще у деяких людей залишились, вони це називали брами", – розповіла відвідувачка парку Галина.

      "Люди бачать, як колись жили, знають звідки ми, хто ми є. Історія – це важливо", – поділився відвідувач парку Роман.

      Парк розширюватиметься і надалі. Вже незабаром тут зведуть церкву, а сам парк планують перетворити на своєрідне невелике поселення.

      Така атракція повинна бути не тільки на Буковелі, а й в цілій країні, щоби з різних місцин люди пам'ятали як наші пращури жили, чим вони жили, яким був їх побут. Якщо ми це забудемо, то не буде коріння й основи на чому будувати далі нашу майбутню сучасну культуру,
      – сказав засновник проекту ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

      Відвідати етнопарк можна разом з усією сім'єю. Для маленьких гостей тут є контактний зоопарк, де в природних умовах живуть домашні й екзотичні тварини.

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      Теги: Новини України
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