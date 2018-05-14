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В Буковеле оздоровились почти полсотни людей с ограниченными возможностями

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Целебный воздух, незабываемые пейзажи и живое общение. В Буковель в очередной раз пожаловали люди с ограниченными возможностями.

Отдохнуть в оздоровительном лагере "Движение – это жизнь" им помог благотворительный фонд Александра Шевченко "Новый Ивано-Франковск". В течение 6-ти дней гости гуляли в горах, катались на подъемниках и расслаблялись в спа-комплексе.

"Каждый раз, когда приезжаю – это всегда что-то новое, какие-то новые открытия. Ну просто словами это невозможно передать. Очень все нравится", – поделилась участница отдыха и оздоровительного лагеря Оксана.

На этот раз на курорт приехали почти полсотни украинцев из Прикарпатья и других областей. В том числе и заслуженный художник с Киевщины Юрий Пацан.

"У меня кислорода прибавилось в крови хорошего. Там, где я проживаю, там меньше хвои, а тут как раз то, что нужно для человека. Приезжать, отдыхать очень хорошо", – сказал художник, участник лагеря Юрий Пацан.

Мест, приспособленных для оздоровления людей с ограниченными возможностями в Украине мало. В Буковеле же для них созданы все условия, уверяют организаторы лагеря.

"Погода способствует, воздух целебный. Над уровнем моря – это тоже сильно влияет. Потому что заехав сюда надо было немножко акклиматизироваться. И вы знаете, что я здесь бываю часто, и всегда, когда приезжаю домой, я думаю, что так и все – ощущаем тот позитив, ту энергетику и поднятие того состояния и стимула того здоровья", – отметил представитель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Николай Макар.

Физические недостатки и недостаточное внимание со стороны государства существенно осложняют жизнь таким людям.

"Для того, чтобы это изменить – нужно изменить и законодательство. Должны быть ответственные депутаты Верховной Рады, которые будут думать об этих людях. Призываю всех депутатов попытаться понять их проблемы. Возможно, тогда ваша совесть каким-то образом проснется и, соответственно, мы сможем понять, что тем людям нужно", – сказал почетный директор ТК Буковель Александр Шевченко.

В целом, отдых в благотворительных лагерях организуют здесь четвертый год подряд. За это время набраться сил в Буковеле уже имели возможность почти 3 тысячи людей с ограниченными возможностями. Следующий заезд состоится осенью.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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