У Буковелі оздоровились майже півсотні людей з обмеженими можливостями

Цілюще повітря, незабутні краєвиди і живе спілкування. До Буковеля вкотре завітали люди з обмеженими можливостями.

Відпочити в оздоровчому таборі "Рух – це життя" їм допоміг благодійний фонд Олександра Шевченка "Новий Івано-Франківськ". Упродовж 6-ти днів гості гуляли у горах, каталися на підйомниках та розслаблялися у спа-комплексі.

"Кожен раз, коли приїжджаю – це весь час щось нове, якісь нові відкриття. Ну просто словами це неможливо передати. Дуже все подобається", – поділилась учасниця відпочинково-оздоровчого табору Оксана.

Цього разу на курорт завітали майже півсотні українців з Прикарпаття та інших областей. Зокрема, й заслужений художник з Київщини Юрій Пацан.

"В мене кисню добавилося в крові хорошого. Бо там, де я проживаю, там менше хвої, а тут як раз те, що потрібно для людини. Приїжджати, відпочивати дуже добре", – сказав художник, учасник табору Юрій Пацан.

Місць пристосованих для оздоровлення людей з обмеженими можливостями в Україні обмаль. У Буковелі ж для них створені всі умови, запевняють організатори табору.

"Погода сприяє, повітря цілюще. Над рівнем моря – це теж багато впливає. Тому що заїхавши сюди треба було трошки акліматизуватися. І ви знаєте, що я тут буваю часто, і завжди, коли приїжджаю додому, я думаю, що так і всі – відчуваємо той позитив, ту енергетику і підняття того стану і стимулу того здоров'я", – зазначив представник Національної Асамблеї людей з інвалідністю Микола Макар.

Фізичні вади та недостатня увага з боку держави суттєво ускладнюють життя таким людям.

"Для того, щоб це змінити – потрібно змінити й законодавство. Мають бути відповідальні депутати Верховної Ради, які будуть думати про цих людей. Закликаю всіх депутатів спробувати зрозуміти їхні проблеми. Можливо, тоді ваша совість якимось чином прокинеться і, відповідно, ми зможемо зрозуміти, що тим людям потрібно", – сказав почесний директор ТК Буковель Олександр Шевченко.

Загалом, відпочинок у благодійних таборах організовують тут четвертий рік поспіль. За цей час набратися сил у Буковелі вже мали змогу майже 3 тисячі людей із вадами. Наступний заїзд відбудеться восени.