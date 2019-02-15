В "Буковеле" прошел фестиваль снежных скульптур

Настоящие произведения искусства из снега.

В "Буковеле" состоялся 7-й фестиваль снежных скульптур. Его тема – "Буковель – сердце Карпат". А посвятили его Дню Святого Валентина. Участники фестиваля изображали собственные романтические истории любви.

"Это сердце Карпат и двое влюбленных: лыжник и сноубордистка из Буковеля, они целуются. Работа посвящена Дню Святого Валентина. Она вписана в сердце. Такая концепция общая", – рассказал участник фестиваля Антон Лубий.

А вот скульпторы из Киева подошли к работе с юмором. Они изобразили любовь к катанию на лыжах.

"Наша работа называется "Уже скоро" и здесь есть идея, что каждый, даже если он не умеет кататься на лыжах или на сноуборде, уже мечтает и пытается это почувствовать на себе", – сказал участник фестиваля Алексей Пода.

Гости "Буковеля" креативом поражены.

"Очень приятно прогуляться, посмотреть, сфотографироваться и увезти на память хорошие воспоминания", – поделилась отдыхающая Анна.

Лучшее снежное произведение выбирали победители прошлогоднего фестиваля. Учитывали креативность, сложность и оригинальность работ. Больше всего симпатий получила скульптура львовян.

"Мы решили сделать настоящее человеческое сердце. Знаете, не так, как мы себе его представляем символом, а настоящее человеческое. То есть сердце, которое пульсирует, которое дает жизнь и движение", – рассказал капитан команды победителей Денис Шиманский.

Победителям вручили сертификат на отдых в туристическом комплексе "Буковель". Приятные подарки получили и другие участники фестиваля.