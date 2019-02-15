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      В "Буковеле" прошел фестиваль снежных скульптур

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Настоящие произведения искусства из снега.

      В "Буковеле" состоялся 7-й фестиваль снежных скульптур. Его тема – "Буковель – сердце Карпат". А посвятили его Дню Святого Валентина. Участники фестиваля изображали собственные романтические истории любви.

      "Это сердце Карпат и двое влюбленных: лыжник и сноубордистка из Буковеля, они целуются. Работа посвящена Дню Святого Валентина. Она вписана в сердце. Такая концепция общая", – рассказал участник фестиваля Антон Лубий.

      А вот скульпторы из Киева подошли к работе с юмором. Они изобразили любовь к катанию на лыжах.

      "Наша работа называется "Уже скоро" и здесь есть идея, что каждый, даже если он не умеет кататься на лыжах или на сноуборде, уже мечтает и пытается это почувствовать на себе", – сказал участник фестиваля Алексей Пода.

      Гости "Буковеля" креативом поражены.

      "Очень приятно прогуляться, посмотреть, сфотографироваться и увезти на память хорошие воспоминания", – поделилась отдыхающая Анна.

      Лучшее снежное произведение выбирали победители прошлогоднего фестиваля. Учитывали креативность, сложность и оригинальность работ. Больше всего симпатий получила скульптура львовян.

      "Мы решили сделать настоящее человеческое сердце. Знаете, не так, как мы себе его представляем символом, а настоящее человеческое. То есть сердце, которое пульсирует, которое дает жизнь и движение", – рассказал капитан команды победителей Денис Шиманский.

      Победителям вручили сертификат на отдых в туристическом комплексе "Буковель". Приятные подарки получили и другие участники фестиваля.

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      Теги: Новости Украины горные лыжи
      Источник: 24 Канал
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