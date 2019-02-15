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      В "Буковелі" відбувся фестиваль снігових скульптур

      Нова тема 77 Читать новость на русском

      Справжні витвори мистецтва із снігу.

      В "Буковелі" відбувся 7-ий фестиваль снігових скульптур. Його тема – "Буковель – серце Карпат". А присвятили його Дню Святого Валентина. Учасники фестивалю зображували власні романтичні історії кохання.

      "Це є серце Карпат і двоє закоханих: лижник і сноубордистка з Буковеля, вони цілуються. Робота присвячена Дню Святого Валентина. Вона вписана в серце. Така концепція загальна", – розповів учасник фестивалю Антон Лубій.

      А от скульптори з Києва підійшли до роботи з гумором. Вони зобразили любов до катання на лижах.

      "Наша робота називається "Вже скоро" і тут є ідея, що кожен, навіть якщо він не вміє кататися на лижах або на сноуборді, вже мріє та пробує це відчути на собі", – сказав учасник фестивалю Олексій Пода.

      Гості "Буковелю" креативом вражені.

      "Дуже приємно прогулятися, подивитись, сфотографуватися і відвезти на пам'ять хороші спогади", – поділилась відпочивальниця Анна.

      Найкращий сніговий витвір обирали переможці минулорічного фестивалю. Враховували креативність, складність та оригінальність робіт. Найбільше симпатій отримала скульптура львів'ян.

      "Ми вирішили зробити справжнє людське серце. Знаєте, не таке, як ми собі його уявляємо символом, а справжнє людське. Тобто серце, яке пульсує, яке дає життя і рух", – розповів капітан команди переможців Денис Шиманський.

      Переможцям вручили сертифікат на відпочинок в туристичному комплексі "Буковель". Приємні подарунки отримали й інші учасники фестивалю.

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      Теги: Новини України Гірські лижі
      Джерело: 24 Канал
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