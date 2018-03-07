В Буковеле провели горнолыжный турнир за "Кубок Яны Клочковой"

Почти полсотни юных спортсменов в возрасте от 3 до 7 лет приняли участие во Всеукраинском детском турнире по горнолыжному спорту "Кубок Яны Клочковой".

Соревнования седьмой год подряд проходили в туристическом комплексе "Буковель". Как признается малышня: больше всего их увлекала скорость. На трассе в 50-метров им нужно было обойти аж 7 ворот.

"Мне соревнования очень нравились. Я быстро съезжаю вниз и чувствую радость", – поделился участник соревнований из Чернигова Самсон Ципенко.

Приобщались к турниру и новички. Перед заездом для них провели бесплатные занятия инструкторы лыжной школы Буковеля.

"У нас сегодня ехали там детки в возрасте год и 8 месяцев. То есть, практически порой детки быстрее учатся на лыжах стоять, чем ходить. Потому что ходить, это надо двигать ногами, а на лыжах можно просто встать и ехать, скользить по снегу, делать какие-то повороты", – рассказал организатор соревнований Святослав Вережак.

Основательница турнира четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова рассказывает: лыжи — ее второй любимый вид спорта после плавания. Она надеется, что соревнования будут побуждать детей заниматься спортом и в будущем завоевывать золотые медали для Украины.

"Такие вот соревнования – это для них, мне кажется, большой толчок в будущем. Знаете, все равно для каждого ребенка в будущем очень важно стремиться к чему-то. В спорте, в учебе", – отметила четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

Участников соревнований, кроме "Кубка Яны Клочковой", также наградили ценными подарками и медалями.