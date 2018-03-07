13:20
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Буковеле провели горнолыжный турнир за "Кубок Яны Клочковой"

Новая тема 19:24, 7 марта 89 Читати новину українською

Почти полсотни юных спортсменов в возрасте от 3 до 7 лет приняли участие во Всеукраинском детском турнире по горнолыжному спорту "Кубок Яны Клочковой".

Соревнования седьмой год подряд проходили в туристическом комплексе "Буковель". Как признается малышня: больше всего их увлекала скорость. На трассе в 50-метров им нужно было обойти аж 7 ворот.

"Мне соревнования очень нравились. Я быстро съезжаю вниз и чувствую радость", – поделился участник соревнований из Чернигова Самсон Ципенко.

Приобщались к турниру и новички. Перед заездом для них провели бесплатные занятия инструкторы лыжной школы Буковеля.

"У нас сегодня ехали там детки в возрасте год и 8 месяцев. То есть, практически порой детки быстрее учатся на лыжах стоять, чем ходить. Потому что ходить, это надо двигать ногами, а на лыжах можно просто встать и ехать, скользить по снегу, делать какие-то повороты", – рассказал организатор соревнований Святослав Вережак.

Основательница турнира четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова рассказывает: лыжи — ее второй любимый вид спорта после плавания. Она надеется, что соревнования будут побуждать детей заниматься спортом и в будущем завоевывать золотые медали для Украины.

"Такие вот соревнования – это для них, мне кажется, большой толчок в будущем. Знаете, все равно для каждого ребенка в будущем очень важно стремиться к чему-то. В спорте, в учебе", – отметила четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

Участников соревнований, кроме "Кубка Яны Клочковой", также наградили ценными подарками и медалями.

Теги: Новости Украины Лыжный спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук