В Буковелі провели гірськолижний турнір за "Кубок Яни Клочкової"

Майже півсотні юних спортсменів віком від 3 до 7 років взяли участь у Всеукраїнському дитячому турнірі з гірськолижного спорту за "Кубок Яни Клочкової".

Змагання сьомий рік поспіль проходили у туристичному комплексі "Буковель". Як зізнається малеча: найбільше їх захоплювала швидкість. На трасі у 50-метрів їм потрібно було оминути аж 7 воріт.

"Мені змагання дуже подобались. Я швидко з’їжджаю вниз і відчуваю радість", – поділився учасник змагань з Чернігова Самсон Ципенко.

Долучалися до турніру і новачки. Перед заїздом для них провели безкоштовні заняття інструктори лижної школи Буковеля.

"В нас сьогодні їхали там дітки, віком рік і 8 місяців. Тобто, практично деколи дітки швидше вчаться на лижах стояти, ніж ходити. Тому що ходити, це треба ногами рухати, а на лижах можна просто стати і їхати, ковзати по снігу, робити якісь повороти", – розповів організатор змагань Святослав Вережак.

Засновниця турніру чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова розповідає: лижі – її другий найулюбленіший вид спорту після плавання. Вона сподівається, що змагання спонукатимуть малечу займатися спортом і в майбутньому виборювати золоті медалі для України.

"Такі ось змагання – це для них, мені здається, великий поштовх в майбутньому. Знаєте, все одно для кожної дитини в майбутньому дуже важливо прагнути до чогось. У спорті, в навчанні", – зазначила чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

Учасників змагань, окрім "Кубку Яни Клочкової", нагородили також цінними подарунками та медалями.