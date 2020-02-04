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      В Буковеле провели товарищеские соревнования между лыжниками и сноубордистами

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      Дружеский батл. Уже давно на склонах горнолыжных курортов не утихают жаркие споры: что лучше – лыжи или сноудорб.

      "Бордисту легче стать лыжником, чем лыжнику бордистом. Потому что для лыжника это как наказание, понимаете, у вас две ноги прибиты к доске и все. И вам надо с ними работать как-то. Поэтому лыжи удобнее, безопаснее и лучше", – сказал лыжник Михаил.

      "Я не представляю, как одновременно можно иметь две не пристегнутые ноги, и две руки, иметь палки, где-то куда-то одновременно их втыкать, как-то управлять тем, я не представляю", – отметила сноубордистка Екатерина.

      Чтобы решить эту дилемму в туристическом комплексе "Буковель" организовали товарищеские соревнования. Там за победу боролись пары по обоим видам зимнего спорта.

      Больше всего мне нравится участие в этом всем, ведь это не стоит разделять, оно все весело, все классно,
      – поделилась сноубордистка Елена.

      "Атмосфера очень крутая, мне очень нравится здесь. Круто, драйвово, позитивно и классно", – сказала лыжница Полина.

      В начале февраля в "Буковеле" уже традиционно отмечают День дружбы лыжников и сноубордистов. Здесь убеждены, что не важно какому катанию вы отдаете предпочтение, главное – уважение друг к другу.

      Я желаю всем безопасного катания, желаю, чтобы сноубордисты безопасно с лыжниками катались, не сталкивались. Потому что лыжник лыжника может сбить и сноубордист сноубордиста. Потом после хорошего катания шли на вечеринку и получали удовольствие от жизни,
      – рассказал основатель ТК "Буковель" Александр Шевченко.

      Все участники соревнований получили бесплатные однодневные скипасы, а победители – отдых в уикенд в отеле "Буковель" на двоих. Завершили день дружбы зажигательными танцами под открытым небом.

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      Теги: Лыжный спорт горные лыжи
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