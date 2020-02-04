У Буковелі провели товариські змагання між лижниками та сноубордистами

Дружній батл. Вже давно на схилах гірськолижних курортів не вщухають палкі суперечки: що краще – лижі чи сноудорб.

"Бордисту легше стати лижником, ніж лижнику бордистом. Бо для лижника це як покарання, розумієте, у вас дві ноги прибиті до дошки і все. І вам треба ними разом працювати якось. Тому лижі зручніші, безпечніші й кращі", – сказав лижник Михайло.

"Я не уявляю, як одночасно можна мати дві ноги не пристебнуті, і дві руки, мати палки, десь кудись одночасно їх встромляти, якось тим керувати, я не уявляю", – зазначила сноубордистка Катерина.

Аби вирішити цю дилему у туристичному комплексі "Буковель" організували товариські змагання. Там за перемогу боролися пари з обох видів зимового спорту.

Найбільше мені подобається участь у цьому всьому, адже це не варто розділяти, воно все весело, все класно,

– поділилась сноубордистка Олена.

"Атмосфера дуже крута, мені дуже подобається тут. Круто, драйвово, позитивно і класно", – сказала лижниця Поліна.

На початку лютого у "Буковелі" вже традиційно відзначають День дружби лижників та сноубордистів. Тут переконані, що не важливо якому катанню ви надаєте перевагу, головне – повага один до одного.

Я бажаю всім безпечного катання, бажаю, щоб сноубордисти безпечно з лижниками катались, не стикались. Тому що лижник лижника може збити і сноубордист сноубордиста. Потім після гарного катання йшли на вечірку і отримували задоволення від життя,

– розповів засновник ТК "Буковель" Олександр Шевченко.

Всі учасники змагань отримали безкоштовні одноденні скіпаси, а переможці – відпочинок у вікенд в готелі "Буковель" на двох. Завершили день дружби запальними танцями просто неба.