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      В "Буковеле" состоялись Шевченковские чтения

      Новая тема 5 Читати новину українською

      Поэзия Кобзаря на фоне заснеженных карпатских гор. В "Буковеле" состоялись Шевченковские чтения.

      Все желающие под открытым небом декламировали произведения и почтили память украинского гения. Николай Олексюк из Городенки выбрал стихотворение "Гайдамаки".

      "Там история наша. И, вы понимаете, он, поэт, предсказал то, что сейчас происходит. Это наш пророк, это наш отец. Он изображал то, что было, и предвидел то, что будет. И оно сейчас сбывается. Но все же мы победим. Вместе с ним", – сказал участник Шевченковских чтений Николай Олексюк.

      Присоединились к Шевченковским чтениям и молодые участники. А кроме творчества вспоминали и о тяжелой судьбе поэта.

      "Он вытерпел многое. Он вырос из бедной семьи. И такая судьба у него сложилась тяжелая. И мы должны его чтить за то, что он дал Украине свои стихи. Мы его помним за это", – отметила участница Шевченковских чтений Людмила.

      А еще люди верят, что его пророчества о светлом будущем Украины обязательно сбудутся.

      "Веками уже актуально: "доборолась Украина до самого края". Но я верю, что у нас скоро произойдут изменения и, как писал Шевченко, что мы все же дождемся Вашингтона с новым и праведным законом. Но ведь дождемся когда-то. Тогда у нас будет сад Вишневый круг дома, будут гудеть жуки над вишнями, и все будет хорошо", – рассказала участница Шевченковских чтений Виталия Васильчук.

      Лучших исполнителей произведений Кобзаря выбирали гости курорта. Победители получили подарки от "Буковеля".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тарас Шевченко
      Источник: 24 Канал
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