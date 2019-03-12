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      В "Буковелі" відбулись Шевченківські читання

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      Поезія Кобзаря на фоні засніжених карпатських гір. У "Буковелі" відбулися Шевченківські читання.

      Всі охочі просто неба декламували твори і вшанували пам'ять українського генія. Микола Олексюк із Городенки обрав вірш "Гайдамаки".

      "Там історія наша. І, ви розумієте, він, поет, передбачив те, що зараз відбувається. Це наш пророк, це наш батько. Він зображав те, що було, і передбачав те, що буде. І воно зараз збувається. Але все ж таки ми переможемо. Разом з ним", – сказав учасник Шевченківських читань Микола Олексюк.

      Долучилися до Шевченківських читань і наймолодші учасники. А окрім творчості згадували і про важку долю поета.

      "Він витерпів на своїй долі багато чого. Він виріс з бідної сім'ї. І така доля в нього склалася важка. І ми повинні його вшановувати за те, що він дав Україні свої вірші. Ми його пам’ятаємо за це", – зазначила учасниця Шевченківських читань Людмила.

      А ще люди вірять, що його пророцтва про світле майбутнє України обов'язково справдяться.

      "Століттями уже актуально: "доборолась Україна до самого краю". Але я вірю, що в нас скоро відбудуться зміни і, як писав Шевченко, що ми таки діждемо Вашингтона з новим і праведним законом. Але ж діждемося колись. Тоді в нас буде садок вишневий коло хати, гудітимуть хрущі над вишнями і все буде добре", – розповіла учасниця Шевченківських читань Віталія Васильчук.

      Найкращих виконавців творів Кобзаря обирали гості курорту. Переможці отримали подарунки від "Буковеля".

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      Теги: Новини України Тарас Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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