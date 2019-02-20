Впечатляющие прыжки с трамплинов и невероятные сальто. В "Буковеле" состоялся чемпионат Украины по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика.

Свои умения демонстрировали более полусотни участников из разных городов. Взрослые, юноши и юниоры выполняли акробатические трюки на высоте 3-го этажа.

"В этом сезоне все выросло. И участники подросли, и склоны сделали просто идеальные. Это позволяет участникам делать двойное сальто, что очень радует", – сказал главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

Свое мастерство продемонстрировал и олимпийский чемпион Александр Абраменко. Говорит, что приехал не для того, чтобы получить очередную медаль. Стремится своим примером вдохновить спортсменов к новым свершениям.

В первую очередь очень важна лыжная подготовка, так как склон приземления – 37 градусов. После элемента надо приземлиться и еще безопасно уехать с этого склона. А еще нужно развивать вестибулярный аппарат. Это прыжки на батуте, гимнастика, акробатика . А уже тогда можно приступать к тренировкам в акробатике,

– рассказал олимпийский чемпион Александр Абраменко.

Чемпионат по фристайлу в Буковеле происходит уже 3-й год подряд. Главный судья соревнований Оксана Ткачук отмечает, что Украине есть кем гордиться. Ведь все участники демонстрируют хорошую сноровку в лыжной акробатике.

"У нас есть достаточно эффективные ребята, которые уже, можно сказать, наступают на пятки Абраменко Александру и это очень приятно. Можно отметить сегодня Окипнюка Александра и Котовского Дмитрия. Мы надеемся, что эти ребята в будущем будут достойно представлять нашу страну", – поделилась главный судья соревнований по фристайлу Оксана Ткачук.

По итогам соревнований, тренеры будут выбирать спортсменов в сборную Украины по фристайлу.