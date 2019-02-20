У "Буковелі" відбувся чемпіонат України з фрістайлу в дисципліні лижна акробатика

Вражаючі стрибки з трамплінів та неймовірні сальто. В "Буковелі" відбувся чемпіонат України з фрістайлу в дисципліні лижна акробатика.

Свої вміння демонстрували понад півсотні учасників з різних міст. Дорослі, юнаки та юніори виконували акробатичні трюки на висоті 3-го поверху.

"У цьому сезоні все виросло. І учасники підросли, і схили зробили просто ідеальні. Це дозволяє учасникам робити подвійне сальто, що дуже радує", – сказав головний тренер збірної України з фрістайлу Енвер Аблаєв.

Свою майстерність продемонстрував й олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Каже, що приїхав не для того, аби здобути чергову медаль. Прагне своїм прикладом надихнути спортсменів до нових звершень.

В першу чергу дуже важлива лижня підготовка, бо схил приземлення – 37 градусів. Після елемента треба приземлитися і ще безпечно поїхати з цього схилу. А ще потрібно розвивати вестибулярний апарат. Це стрибки на батуті, гімнастика, акробатика . А вже тоді можна приступати до тренувань в акробатиці,

– розповів олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

Чемпіонат з фрістайлу в "Буковелі" відбувається вже 3-й рік поспіль. Головний суддя змагань Оксана Ткачук зазначає, що Україні є ким пишатися. Адже всі учасники демонструють хорошу вправність в лижній акробатиці.

"В нас є досить ефективні хлопці, які вже, можна сказати, наступають на п'ятки Абраменку Олександру і це дуже приємно. Можна відзначити сьогодні Окипнюка Олександра і Котовського Дмитра. Ми маємо надію, що ці хлопці в майбутньому будуть гідно представляти нашу державу", – поділилась головний суддя змагань з фрістайлу Оксана Ткачук.

За підсумками змагань, тренери обиратимуть спортсменів до збірної України з фрістайлу.