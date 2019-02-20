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      У "Буковелі" відбувся чемпіонат України з фрістайлу в дисципліні лижна акробатика

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      Вражаючі стрибки з трамплінів та неймовірні сальто. В "Буковелі" відбувся чемпіонат України з фрістайлу в дисципліні лижна акробатика.

      Свої вміння демонстрували понад півсотні учасників з різних міст. Дорослі, юнаки та юніори виконували акробатичні трюки на висоті 3-го поверху.

      "У цьому сезоні все виросло. І учасники підросли, і схили зробили просто ідеальні. Це дозволяє учасникам робити подвійне сальто, що дуже радує", – сказав головний тренер збірної України з фрістайлу Енвер Аблаєв.

      Свою майстерність продемонстрував й олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Каже, що приїхав не для того, аби здобути чергову медаль. Прагне своїм прикладом надихнути спортсменів до нових звершень.

      В першу чергу дуже важлива лижня підготовка, бо схил приземлення – 37 градусів. Після елемента треба приземлитися і ще безпечно поїхати з цього схилу. А ще потрібно розвивати вестибулярний апарат. Це стрибки на батуті, гімнастика, акробатика . А вже тоді можна приступати до тренувань в акробатиці, 
      – розповів олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

      Чемпіонат з фрістайлу в "Буковелі" відбувається вже 3-й рік поспіль. Головний суддя змагань Оксана Ткачук зазначає, що Україні є ким пишатися. Адже всі учасники демонструють хорошу вправність в лижній акробатиці.

      "В нас є досить ефективні хлопці, які вже, можна сказати, наступають на п'ятки Абраменку Олександру і це дуже приємно. Можна відзначити сьогодні Окипнюка Олександра і Котовського Дмитра. Ми маємо надію, що ці хлопці в майбутньому будуть гідно представляти нашу державу", – поділилась головний суддя змагань з фрістайлу Оксана Ткачук.

      За підсумками змагань, тренери обиратимуть спортсменів до збірної України з фрістайлу.

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      Теги: Новини України Спорт Гірські лижі Лижний спорт
      Джерело: 24 Канал
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