В Буковеле состоялся традиционный фестиваль глинтвейна

Ароматный праздник в Буковеле. В туристическом комплексе состоялся уже традиционный фестиваль глинтвейна.

На один день морозный горный воздух наполнился благоуханием специй и фруктов, ведь согревающий напиток варили на открытом огне. Каждый по особому рецепту.

На Прикарпатье летом очень вкусная малина. И у нас есть настойки свои из малины. Это уже такая старая традиция, и мы решили, что попробуем добавить ее в наш глинтвейн. Говорили, что вкусно,

– рассказал мастер по варке глинтвейна Богдан Иванец.

"Имбирь – это необычно для глинтвейна, потому что очень редко добавляют имбирь. Мы решили добавить его, чтобы он больше согревал", – сказал мастер по варке глинтвейна Юрий Лавренюк.

Мастера говорят, что глинтвейн стоит подслащивать медом, а не сахаром. И не жалеть фруктов. Варить на огне нужно около 30 минут, постоянно помешивая. А вот у кого напиток получился наиболее вкусным определяли гости курорта.

"Все участники этого конкурса достойны, потому что они готовят такие замечательные напитки. Они дают людям настроение и хорошие ощущения", – отметил посетитель фестиваля Павел.

"Мне очень нравится атмосфера, она всегда теплая, всегда очаровательная. Карпаты завораживают, поэтому советую вам приезжать сюда со своей семьей, здесь невероятно", – рассказала посетительница фестиваля Анна-Мария.

Не забыли на фестивале и о самых маленьких гостях курорта, которые тоже имели возможность попробовать согревающий напиток.

На фестиваль мы пригласили детей, и тех, кто не употребляет алкоголь, специально для них мы приготовили безалкогольные версии этого согревающего напитка. Мы стараемся дарить нашим гостям замечательные и положительные эмоции, а что может быть лучшим после спуска по заснеженной трассе, чем глоток настоящего ароматного глинтвейна,

– сказала представитель ТК Буковель Виталия Васильчук.

Также во время фестиваля все желающие участвовали в веселых конкурсах, победители которых получили различные ценные подарки от туристического комплекса "Буковель".