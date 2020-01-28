У Буковелі відбувся традиційний фестиваль глінтвейну

Ароматне свято на Буковелі. У туристичному комплексі відбувся вже традиційний фестиваль глінтвейну.

На один день морозне гірське повітря наповнилося пахощами спецій та фруктів, адже зігріваючий напій варили на відкритому вогні. Кожен за особливим рецептом.

На Прикарпатті влітку дуже смачна малина. І в нас є настоянки свої з малини. Це вже така стара традиція, і ми вирішили, що спробуємо додати його у наш глінтвейн. Казали, що смачно,

– розповів майстер з варіння глінтвейну Богдан Іванець.

"Імбир – це незвично для глінтвейну, бо дуже рідко добавляють імбир. Ми вирішили додати його, щоб він більше зігрівав", – сказав майстер з варіння глінтвейну Юрій Лавренюк.

Майстри кажуть, що глінтвейн варто підсолоджувати медом, а не цукром. І не шкодувати фруктів. Варити на вогні треба близько 30 хвилин, постійно помішуючи. А от в кого напій вийшов найбільш смачним визначали гості курорту.

"Всі учасники цього конкурсу достойні, тому що вони готують такі чудові напої. Вони дають людям настрій та гарні відчуття", – зазначив відвідувач фестивалю Павло.

"Мені дуже подобається атмосфера, вона завжди тепла, завжди чарівна. Карпати заворожують, тому раджу вам приїжджати сюди зі своєю сім'єю, тут надзвичайно", – розповіла відвідувачка фестивалю Анна-Марія.

Не забули на фестивалі і про найменших гостей курорту, які теж мали змогу спробувати зігріваючий напій.

На фестиваль ми запросили діток, та тих, хто не вживає алкоголь, спеціально для них ми приготували безалкогольні версії цього зігрівального напою. Ми намагаємось дарувати нашим гостям чудові та позитивні емоції, а що може бути кращим після спуску засніженою трасою як не ковток справжнього ароматного глінтвейну,

– сказала представник ТК Буковель Віталія Васильчук.

Також під час фестивалю всі охочі брали участь у веселих конкурсах, переможці яких отримали різноманітні цінні подарунки від туристичного комплексу "Буковель".