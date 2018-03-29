В Буковеле состоялся восьмой музыкальный фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel"

Зажигательные вечеринки и море экстрима. В Буковеле состоялся 8-й музыкальный фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel".

Это пять дней концертов, спортивных соревнований и конкурсов.

"Супер! Это лучший фестиваль. Здесь очень много классных людей, здесь концерты, музыка. Погода супер. Сыпало несколько дней. Ну просто конфетка", – сказала участница фестиваля Азиза.

"Только положительные эмоции. Только фан и релакс именно в горах", – поделился участник фестиваля Александр.

Почувствовать экстрим в полной мере лыжники и сноубордисты могли в специальном сноу-парке. Здесь для них обустроили более 30-ти фигур. Это разные трамплины и конструкции из снега, металла и пластика.

"В этом году мы имеем один из самых больших, так сказать, бигэйр-трамплинов, которые мы строили. Ведь он строился именно под спортивные соревнования. Мы имеем большой бигэйр с пролетом 12 метров", – рассказал руководитель сноу-парка Александр Алексеенко.

Для участников фестиваля также устроили аттракцию с бассейном. Необходимо было проехать по поверхности воды, не упав в нее.

С фестивалем "Z-Games Sunny Days Bukovel" на курорте начался бархатный сезон.

"Уже традиционно Ммарт месяц – это старт бархатного сезона, когда скидки на все до -50% на все – на катание, проживание, питание. Ну и еще очень хорошая погода и очень много снега, потому что в этом году просто фантастические снегопады", – сказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Гарантировано сезон катания в Буковеле продлится до 15 апреля, а дальше все будет зависеть от погоды.