14:16
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

В Буковеле состоялся восьмой музыкальный фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel"

27 Читати новину українською

Зажигательные вечеринки и море экстрима. В Буковеле состоялся 8-й музыкальный фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel".

Это пять дней концертов, спортивных соревнований и конкурсов.

"Супер! Это лучший фестиваль. Здесь очень много классных людей, здесь концерты, музыка. Погода супер. Сыпало несколько дней. Ну просто конфетка", – сказала участница фестиваля Азиза.

"Только положительные эмоции. Только фан и релакс именно в горах", – поделился участник фестиваля Александр.

Почувствовать экстрим в полной мере лыжники и сноубордисты могли в специальном сноу-парке. Здесь для них обустроили более 30-ти фигур. Это разные трамплины и конструкции из снега, металла и пластика.

"В этом году мы имеем один из самых больших, так сказать, бигэйр-трамплинов, которые мы строили. Ведь он строился именно под спортивные соревнования. Мы имеем большой бигэйр с пролетом 12 метров", – рассказал руководитель сноу-парка Александр Алексеенко.

Для участников фестиваля также устроили аттракцию с бассейном. Необходимо было проехать по поверхности воды, не упав в нее.

С фестивалем "Z-Games Sunny Days Bukovel" на курорте начался бархатный сезон.

"Уже традиционно Ммарт месяц – это старт бархатного сезона, когда скидки на все до -50% на все – на катание, проживание, питание. Ну и еще очень хорошая погода и очень много снега, потому что в этом году просто фантастические снегопады", – сказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Гарантировано сезон катания в Буковеле продлится до 15 апреля, а дальше все будет зависеть от погоды.

Теги: Новости Украины Лыжный спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5566
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сегодня, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1086
Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
сегодня, 09:30 Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
562
Катастрофа в России
сегодня, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 1471
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сегодня, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3535
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Мила Кунис показала стройные ноги в модной съемке: фото
 6 ноября 2017 , 23:03
Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года
 21 февраля , 19:38
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук