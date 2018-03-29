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У Буковелі відбувся восьмий музичний фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel"

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Запальні вечірки та море екстриму. У Буковелі відбувся 8-й музичний фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel".

Це п'ять днів концертів, спортивних змагань та конкурсів.

"Супер! Це найкращий фестиваль. Тут дуже багато класних людей, тут концерти, музика. Погода супер. Сипало кілька днів. Ну просто цукерка", – сказала учасниця фестивалю Азіза.

"Тільки позитивні емоції. Тільки фан і релакс саме в горах", – поділився учасник фестивалю Олександр

Відчути екстрим сповна лижники та сноубордисти могли у спеціальному сноу-парку. Тут для них облаштували більше 30-ти фігур. Це різні трампліни та конструкції зі снігу, металу та пластику.

"Цього року ми маємо один з найбільших, так би мовити, бігейрів-трамплінів, які ми будували. Адже він будувався саме під спортивні змагання. Ми маємо великий бігейр з прольотом 12 метрів", – розповів керівник сноу-парку Олександр Алєксєєнко.

Для учасників фестивалю також влаштували атракцію з басейном. Необхідно було проїхатися поверхнею води, не впавши у неї.

З фестивалем "Z-Games Sunny Days Bukovel" на курорті розпочався оксамитовий сезон.

"Вже традиційно березень місяць – це старт оксамитового сезону, коли знижки на все до -50% на все – на катання, проживання, харчування. Ну і ще дуже добра погода і дуже багато снігу, бо цього року просто фантастичні снігопади", – сказала представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

Гарантовано сезон катання у Буковелі триватиме до 15-го квітня, а далі все залежатиме від погоди.

Теги: Новини України Лижний спорт
Джерело: 24 Канал
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