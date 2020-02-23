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      В центре Черновцов мужчина угрожал взорвать гранату: видео

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      В Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату / Скриншот из видео

      В Черновцах мужчина в неадекватном состоянии разгуливал с гранатой в руке. Он кричал и странно себя вел, а граната была приведена в боевое состояние. К счастью, на инцидент оперативно отреагировали полицейские.

      Правоохранителям удалось выхватить опасный боеприпас из рук мужчины, а задержание злоумышленника зафиксировали на камеру. Соответствующее видео разместили на фейсбук-странице патрульной полиции Черновицкой области.

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      Сообщение о мужчине, который ходит с гранатой по бульвару Героев Крут поступило к патрульным около 15 часов 21 февраля. Когда полицейские прибыли на место событий, то мужчина выбежал прямо к ним, поднимая над собой гранату.

      Он вел себя агрессивно, кричал, угрожал. Пытаясь успокоить мужчину патрульные начали диалог и сокращали расстояние между ними.

      В ролике видно, как у мужчины просят оставить гранату на земле, впрочем, он на это не обращает внимания, и восклицает: "Я все знаю!".

      В конце правоохранителям удалось подойти достаточно близко, чтобы отобрать у нарушителя боеприпас. Мужчину задержали, место огородили, а для ликвидации опасного предмета вызвали соответствующие службы.

      Мужчина с гранатой разгуливал по Черновцам: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Черновцов
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