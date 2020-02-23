В центре Черновцов мужчина угрожал взорвать гранату: видео

В Черновцах мужчина в неадекватном состоянии разгуливал с гранатой в руке. Он кричал и странно себя вел, а граната была приведена в боевое состояние. К счастью, на инцидент оперативно отреагировали полицейские.

Правоохранителям удалось выхватить опасный боеприпас из рук мужчины, а задержание злоумышленника зафиксировали на камеру. Соответствующее видео разместили на фейсбук-странице патрульной полиции Черновицкой области.

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Сообщение о мужчине, который ходит с гранатой по бульвару Героев Крут поступило к патрульным около 15 часов 21 февраля. Когда полицейские прибыли на место событий, то мужчина выбежал прямо к ним, поднимая над собой гранату.

Он вел себя агрессивно, кричал, угрожал. Пытаясь успокоить мужчину патрульные начали диалог и сокращали расстояние между ними.

В ролике видно, как у мужчины просят оставить гранату на земле, впрочем, он на это не обращает внимания, и восклицает: "Я все знаю!".

В конце правоохранителям удалось подойти достаточно близко, чтобы отобрать у нарушителя боеприпас. Мужчину задержали, место огородили, а для ликвидации опасного предмета вызвали соответствующие службы.

Мужчина с гранатой разгуливал по Черновцам: видео