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      У середмісті Чернівців чоловік погрожував підірвати гранату: відео

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      У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату / скріншот із відео

      У Чернівцях чоловік у неадекватному стані розгулював із гранатою у руці. Він кричав і дивно поводився, а граната була приведена у бойовий стан. На щастя, на інцидент оперативно відреагували поліцейські.

      Правоохоронцям вдалося вихопити небезпечний боєприпас із рук чоловіка, а затримання зловмисника зафіксували на камеру. Відповідне відео розмістили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Чернівецької області.

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      Повідомлення про чоловіка, що ходить із гранатою по бульварі Героїв Крут надійшла до патрульних біля 15 години 21 лютого. Коли поліцейські прибули на місце подій, то чоловік вибіг просто до них, піднімаючи над собою гранату.

      Він поводив себе агресивно, кричав, погрожував. Намагаючись заспокоїти чоловіка патрульні розпочали діалог та скорочували відстань між ними.

      У ролику видно, як чоловіка просять залишити гранату на землі, втім, він на це не зважає, а натомість вигукує: "Я все знаю!".

      Врешті правоохоронцям вдалося підійти достатньо близько, аби відібрати у порушника боєприпас. Чоловіка затримали, місце обгородили, а для ліквідації небезпечного предмета викликали відповідні служби.

      Чоловік із гранатою розгулював Чернівцями: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Чернівців Новини України
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