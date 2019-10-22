На Пушкинской в Киеве прогремел взрыв: погибли два человека – фото и видео

В центре столицы, на улице Пушкинской, прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли двое человек. На месте инцидента работают взрывотехники и медики, а также правоохранители, которые устанавливают все детали.

По словам очевидцев, взрыв, который случился в ночь с 23-го на 24 октября, был вызван гранатой, рассказал журналист 24 канала.

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Взрыв произошел на улице Пушкинской, неподалеку от Национального спорткомплекса "Олимпийский".

В результате взрыва погибли двое мужчин. Один из них умер на месте инцидента, другой – в карете скорой помощи.

Очевидцы также рассказали о девушке, которая пострадала в результате взрыва. Ее на скорой повезли в больницу. Девушка отделалась легкими телесными повреждениями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что известно о погибших?

В социальных сетях сообщили, что одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дектярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Как удалось выяснить журналистам 24 канала, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже имел карточку постоянного клиента на скидку.



Виктор Дектярев

Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната.

Инцидент расследуют как умышленное убийство.

Взрыв в центре Киева: смотрите фото

Взрыв в центре Киева: смотрите видео