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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      На Пушкинской в Киеве прогремел взрыв: погибли два человека – фото и видео

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      Взрыв на Пушкинской 22 октября 2019: 2 погибших – видео, фото
      В центре Киева прогремел мощный взрыв / 24 канал

      В центре столицы, на улице Пушкинской, прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли двое человек. На месте инцидента работают взрывотехники и медики, а также правоохранители, которые устанавливают все детали.

      По словам очевидцев, взрыв, который случился в ночь с 23-го на 24 октября, был вызван гранатой, рассказал журналист 24 канала.

      К слову: Взрыв в центре Киева: одной из жертв стал ветеран войны на Донбассе – известно имя

      Взрыв произошел на улице Пушкинской, неподалеку от Национального спорткомплекса "Олимпийский".

      В результате взрыва погибли двое мужчин. Один из них умер на месте инцидента, другой – в карете скорой помощи.

      Очевидцы также рассказали о девушке, которая пострадала в результате взрыва. Ее на скорой повезли в больницу. Девушка отделалась легкими телесными повреждениями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

      Что известно о погибших?

      В социальных сетях сообщили, что одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дектярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

      Как удалось выяснить журналистам 24 канала, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже имел карточку постоянного клиента на скидку.

      Віктор Дектярьов,
      Виктор Дектярев

      Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната.

      Инцидент расследуют как умышленное убийство.

      Взрыв в центре Киева: смотрите фото

      Взрыв в центре Киева: смотрите видео

       
      blog_ava
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      Автор: Андрей Костюк, Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Взрыв на Пушкинской в Киеве Постраждалі Новости Киева Жертвы Взрыв
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