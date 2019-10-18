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      В центре Киева разбирают скандальную надстройку на историческом здании

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      В центре Киева разбирают скандальную надстройку на историческом здании
      В центре Киева разбирают скандальную надстройку на историческом здании / 24 канал

      Скандальную надстройку в центре столицы наконец начали разбирать. Несколько дней там работали коммунальщики и полиция. Сейчас демонтажом занимаются строители. О том, что происходит сейчас, – рассказала корреспондентка 24 канала.

      Как сказала журналистка в прямом эфире 24 канала, непосредственно на крышу журналистов и обычных жителей, которых собралось немало, не пустили.

      Читайте также: Гончарук и Кличко обсудили незаконные застройки в Киеве

      Журналистам пообещали, что до конца дня, 18 октября, надстройку уберут. Поэтому строители работают с самого утра. К слову, дорогу не перекрывали, но остановку троллейбусов, расположенную пол зданием, перенесли чуть дальше. Кроме строителей на месте работают спасатели и правоохранители, следящие за правопорядком.

      Сегодня, в семь утра, начали работу по демонтажу незаконной надстройки по улице Софиевская 1. Со стороны владельца дома мы имеем жесткое противостояние. В дальнейшем управляющая компания будет наводить порядок, надо восстановить крышу, потому что с началом дождей и осеннего периода все дома будут затоплены,
      – пояснил начальник управления гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

      Само строительство начали еще в начале сентября, но никто так и не жаловался на это, хотя здание действительно представляет опасность для людей.

      Смотрите видео: что происходит прямо сейчас

       

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины КГГА Скандальные застройки Строительство
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