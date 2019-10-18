У центрі Києва розбирають скандальну надбудову на історичній будівлі

Скандальну надбудову у центрі столиці нарешті почали розбирати. Кілька днів там працювали комунальники та поліція. Наразі демонтажем займаються будівельники. Про те, що відбувається зараз – розповіла кореспондентка 24 каналу.

Як сказала журналістка у прямому ефірі 24 каналу, безпосередньо на дах журналістів та звичайних мешканців, яких зібралося чимало, не пустили.

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Журналістам пообіцяли, що до кінця дня, 18 жовтня, надбудову приберуть. Тож будівельники працюють від самого ранку. До слова, дорогу не перекривали, але зупинку тролейбусів, що розташована пів будівлею, перенесли трохи далі. Окрім будівельників на місці працюють рятувальники та правоохоронці, що стежать за правопорядком.

Сьогодні, о сьомій ранку, розпочали роботу щодо демонтажу незаконної надбудови по вулиці Софіївська 1. З боку власника оселі ми маємо жорстке протистояння. Надалі керуюча компанія буде наводити лад, треба відновити дах, бо з початком дощів і осіннього періоду всі оселі будуть затоплені,

– пояснив начальник управління цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Саме будівництво розпочали ще на початку вересня, але ніхто так і не скаржився на це, хоча будівля дійсно становить небезпеку для людей.

Дивіться відео: що відбувається просто зараз