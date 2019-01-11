В центре Киева силовики штурмуют офис Зеленского: видео

В пятницу, 11 января, в офис шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в центре Киева ворвались силовики.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv INFO.

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"Офис расположен на Льва Толстого по адресу Большая Васильковская, 21. В доме находится около 20 полицейских", – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Сейчас причины штурма неизвестны.

На видео видно, как группа молодых людей пытается прорваться в помещение офиса. Их не пускает охрана шоумена.