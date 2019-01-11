21:36
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В центре Киева силовики штурмуют офис Зеленского: видео

      4357 Читати новину українською
      В Киеве силовики штурмуют офис Зеленского
      В Киеве силовики штурмуют офис Зеленского / Фото из открытых источников

      В пятницу, 11 января, в офис шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в центре Киева ворвались силовики.

      Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv INFO.

      Читайте также: "Против всех": журналистка интересно объяснила позицию Зеленского

      "Офис расположен на Льва Толстого по адресу Большая Васильковская, 21. В доме находится около 20 полицейских", – говорится в сообщении.

      Кроме того, известно, что на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Сейчас причины штурма неизвестны.

      На видео видно, как группа молодых людей пытается прорваться в помещение офиса. Их не пускает охрана шоумена.

       

      Теги: Новости Украины столкновения Владимир Зеленский Новости Киева Полиция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      604
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Гройсман уволит полицейских, которые перекроют для него дороги
       16 мая 2016 , 18:27
      "Это преступление никому не сойдет с рук", – заявление Юлии Тимошенко о повышении цены на газ
       19 октября 2018 , 20:30
      Дружина голкіпера "Динамо" шокувала відвертою фотосесією
       20 августа 2018 , 23:37
      ПДД в Европе: сравнение в нашу пользу
       21 августа 2018 , 09:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук