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      В центре Киева снова прорвало теплотрассу: фото и видео

      96 Читати новину українською
      В центре Киева снова прорвало теплотрассу / Фото журналистки 24 канала

      В Центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбедской" прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, а в воздухе стоит густой пар.

      Из-за прорыва на улице образовались большие заторы, сообщила журналистка 24 канала.

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      Авария случилась рядом с торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Из-за чрезвычайной ситуации из него провели экстренную эвакуацию.

      На месте инцидента работают четыре кареты скорой помощи, а спасатели заблокировали подъезды к "Лыбедской". Очевидцы рассказали, что там провалился асфальт.

      Прорыв теплотрассы в Киеве: смотрите фото 24 канала

       

      В центре Киева прорвало теплотрассу: смотрите видео 24 канала

      В Киеве прорвало теплотрассу: видео

      Что происходит в центре Киева сейчас: видео

      Из-за инцидента на улице Антоновича образовалась большая пробка. Автомобили буквально стоят на месте и не могут никуда выехать.

      Затор на Антоновича: карта

      центр києва карта
      Скриншот из информационного портала Украины

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      Автор: Анастасия Зазуляк, Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Аварии и ДТП
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