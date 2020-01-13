В центре Киева снова прорвало теплотрассу: фото и видео

В Центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбедской" прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, а в воздухе стоит густой пар.

Из-за прорыва на улице образовались большие заторы, сообщила журналистка 24 канала.

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Авария случилась рядом с торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Из-за чрезвычайной ситуации из него провели экстренную эвакуацию.

На месте инцидента работают четыре кареты скорой помощи, а спасатели заблокировали подъезды к "Лыбедской". Очевидцы рассказали, что там провалился асфальт.

Прорыв теплотрассы в Киеве: смотрите фото 24 канала

В центре Киева прорвало теплотрассу: смотрите видео 24 канала

В Киеве прорвало теплотрассу: видео

Что происходит в центре Киева сейчас: видео

Из-за инцидента на улице Антоновича образовалась большая пробка. Автомобили буквально стоят на месте и не могут никуда выехать.

Затор на Антоновича: карта



Скриншот из информационного портала Украины