В центре Киева снова прорвало теплотрассу: фото и видео
В Центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбедской" прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком, а в воздухе стоит густой пар.
Из-за прорыва на улице образовались большие заторы, сообщила журналистка 24 канала.
Интересно: Дубай затопили сильные ливни: фото и видео
Авария случилась рядом с торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Из-за чрезвычайной ситуации из него провели экстренную эвакуацию.
На месте инцидента работают четыре кареты скорой помощи, а спасатели заблокировали подъезды к "Лыбедской". Очевидцы рассказали, что там провалился асфальт.
Прорыв теплотрассы в Киеве: смотрите фото 24 канала
В центре Киева прорвало теплотрассу: смотрите видео 24 канала
В Киеве прорвало теплотрассу: видео
Что происходит в центре Киева сейчас: видео
Из-за инцидента на улице Антоновича образовалась большая пробка. Автомобили буквально стоят на месте и не могут никуда выехать.
Затор на Антоновича: карта
Скриншот из информационного портала Украины