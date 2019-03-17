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      В центре Львова карета с лошадьми столкнулась с Lanos: видео

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      Извозчик конной кареты пытался скрыться с места аварии
      Извозчик конной кареты пытался скрыться с места аварии / varta1.com.ua

      Нетрезвый извозчик конной кареты сначала чуть не повлек ДТП на пешеходном переходе, затем столкнулся с легковушкой, а затем убегал с места происшествия, создавая опасность на дороге.

      Инцидент произошел вечером 16 марта в центре Львова. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который стал свидетелем событий, опубликовал запись со своего видеорегистратора.

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      "Извозчик кареты даже не думал тормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти. Со слов свидетелей, водитель кареты возможно был пьян, создал аварийную ситуацию на пешеходном переходе, после этого совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся по улице Ноябрьского Чина, создавая в дальнейшем аварийную ситуацию", – отметил Зинкевич.

      В конце концов, патрульной полиции удалось найти нарушителя. 40-летний извозчик отказался на месте проходить тест на алкогольное опьянение. Поэтому его доставили в больницу, где правоохранители получили медицинское заключение – мужчина был пьян, ZAXID.net.

      Относительно извозчика кареты составили протокол, а лошадей доставили владельцу.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Мир животных Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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