В США мощный ветер сдул с дороги грузовик: шокирующее видео

Сильная непогода со шквальными порывами ветра накрыла часть штата Техас в Соединенных Штатах Америки. В сети появилось видео, как ветер сдул с дороги грузовик, который перевернулся на обочину в городе Амарилло.

Инцидент снял на видео очевидец. За кадром слышно его комментарии – мужчина все время повторяет фразу "Боже мой".

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На видеозаписи видно, что фура едет по ровному отрезку дороги. В это время дует сильный ветер, и поэтому ее прицеп начал кувыркаться в сторону, затягивая за собой и кабину.

Грузовик перевернулся набок, улетев на обочину. В кабине фуры находился водитель и пассажир. По предварительной информации, они не пострадали из-за аварии.

В США шквальный ветер снес с дороги фуру: видео

Порывы ветра в городе достигают 120 километров в час. В некоторых районах штата непогода повалила деревья и уничтожила крыши домов. Жители Техаса называют такую погоду наиболее экстремальной за все годы в местности.