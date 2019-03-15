16:12
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В США мощный ветер сдул с дороги грузовик: шокирующее видео

      166 Читати новину українською
      В США мощный порыв ветра снес с трассы грузовик
      В США мощный порыв ветра снес с трассы грузовик / Скрин с видео

      Сильная непогода со шквальными порывами ветра накрыла часть штата Техас в Соединенных Штатах Америки. В сети появилось видео, как ветер сдул с дороги грузовик, который перевернулся на обочину в городе Амарилло.

      Инцидент снял на видео очевидец. За кадром слышно его комментарии – мужчина все время повторяет фразу "Боже мой".

      Читайте также: Мощный ветер в Одессе сдул коляску с ребенком в море: видео

      На видеозаписи видно, что фура едет по ровному отрезку дороги. В это время дует сильный ветер, и поэтому ее прицеп начал кувыркаться в сторону, затягивая за собой и кабину.

      Грузовик перевернулся набок, улетев на обочину. В кабине фуры находился водитель и пассажир. По предварительной информации, они не пострадали из-за аварии.

      В США шквальный ветер снес с дороги фуру: видео

       

      Порывы ветра в городе достигают 120 километров в час. В некоторых районах штата непогода повалила деревья и уничтожила крыши домов. Жители Техаса называют такую погоду наиболее экстремальной за все годы в местности.

      blog_ava
      Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      сегодня
      3957
      Теги: Погода Новости США Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП Транспорт
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      сегодня , 16:01 Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      13
      Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території
      сегодня , 15:03 Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території
      Олексій Чибісов 459
      Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      ОНЛАЙН
      сегодня , 12:14 Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      133
      Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      сегодня , 13:30 Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 86
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 13:04 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 276
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук