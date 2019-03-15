У США потужний порив вітру зніс із траси вантажівку

Сильна негода зі шквальними поривами вітру накрила частину штату Техас у Сполучених Штатах Америки. У мережі з'явилося відео, як вітер здув з дороги вантажівку, що перекинулась на обочину у місті Амарилло.

Інцидент зняв на відео очевидець. За кадром чути його коментарі – чоловік весь час повторює фразу "Боже мій".

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На відеозаписі видно, що фура їде по рівному відрізку дороги. У цей час дме сильний вітер, і через це її причіп почав перекидатися в сторону, затягуючи за собою і кабіну.

Вантажівка перекинулась набік, полетівши на узбіччя. У кабіні фури перебував водій та пасажир. За попередньою інформацією, вони не постраждали через аварію.

У США шквальний вітер зніс з дороги фуру: відео

Пориви вітру в місті досягають 120 кілометрів на годину. У деяких районах штату, негода повалила дерева та понищила дахи будинків. Мешканці Техасу називають таку погоду найбільш екстримальною за усі роки в місцевості.