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      В центре Москвы горит один из старейших монастырей: фото, видео

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      Пожар в монастыре в центре Москвы
      Пожар в монастыре в центре Москвы / Фото с Facebook

      На Цветном бульваре в центре Москвы горит деревянное здание одного из старейших храмов города – Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

      Пожар вспыхнул на верхних этажах здания и охватил почти 400 квадратных метров, пишут российские СМИ. Над зданием храма поднялся густой черный дым.

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      На место пожара прибыли спасатели, которые пытаются с помощью специального оборудования потушить огонь сверху, приблизившись к крыше монастыря.

      Пожар в старинном монастыре в Москве / фото из соцсетей

      Что стало причиной возгорания – пока точно неизвестно.

      Однако руководитель пресс-службы патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков заявил, что возгорание могло быть связано со строительными работами.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сугубо молимся о настоятельнице Богородице-Рождественского монастыря игумении Викторине с сестрами, чтобы им мужественно перенести последствие пожара!Будем готовы завтра физически помочь сёстрам обители, помня мудрые слова - там ,где нужно соучастие, не достаточно одного сочувствия! Подробнее завтра.

      Допис, поширений Архимандрит Мелхиседек Артюхин (@melkhisedek_artyukhin_official)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ольга (@ol_roma)

       

       

       

      Что известно об этом храме?
      Богородице-Рождественский ставропигиальный монастырь один из древнейших женских монастырей Москвы. Храм был основан 633 года назад – в 1386 году. Именно в те годы был построен и корпус, в котором вспыхнул пожар. К слову, он не является объектом культурного наследия.

      blog_ava
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      Теги: Религия Новости России Пожар
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