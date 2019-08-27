В центре Москвы горит один из старейших монастырей: фото, видео
На Цветном бульваре в центре Москвы горит деревянное здание одного из старейших храмов города – Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.
Пожар вспыхнул на верхних этажах здания и охватил почти 400 квадратных метров, пишут российские СМИ. Над зданием храма поднялся густой черный дым.
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На место пожара прибыли спасатели, которые пытаются с помощью специального оборудования потушить огонь сверху, приблизившись к крыше монастыря.
Пожар в старинном монастыре в Москве / фото из соцсетей
Что стало причиной возгорания – пока точно неизвестно.
Однако руководитель пресс-службы патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков заявил, что возгорание могло быть связано со строительными работами.
Что известно об этом храме?
Богородице-Рождественский ставропигиальный монастырь один из древнейших женских монастырей Москвы. Храм был основан 633 года назад – в 1386 году. Именно в те годы был построен и корпус, в котором вспыхнул пожар. К слову, он не является объектом культурного наследия.