В центре Москвы горит один из старейших монастырей: фото, видео

На Цветном бульваре в центре Москвы горит деревянное здание одного из старейших храмов города – Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Пожар вспыхнул на верхних этажах здания и охватил почти 400 квадратных метров, пишут российские СМИ. Над зданием храма поднялся густой черный дым.

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На место пожара прибыли спасатели, которые пытаются с помощью специального оборудования потушить огонь сверху, приблизившись к крыше монастыря.

Пожар в старинном монастыре в Москве / фото из соцсетей

Что стало причиной возгорания – пока точно неизвестно.

Однако руководитель пресс-службы патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков заявил, что возгорание могло быть связано со строительными работами.

В Москве загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыряhttps://t.co/gMa6rVKolN pic.twitter.com/IXOkmKp77c — РИА Новости (@rianru) August 26, 2019

Масштабный пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. На месте работают спасатели и врачи. По словам очевидцев, всего за четверть часа огонь поднялся до крыши здания. Данные о пострадавших и ущербе уточняются... https://t.co/hEHlqapkRg pic.twitter.com/gHYF9B3oXI — ИНТЕР-МОСКВА (@inter_moscow) August 26, 2019

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря. Пожар удалось полностью потушить. Никто не пострадалhttps://t.co/44AFkEUf2h pic.twitter.com/dMxOj8kYDB — РИА Новости (@rianru) August 26, 2019

Что известно об этом храме?

Богородице-Рождественский ставропигиальный монастырь один из древнейших женских монастырей Москвы. Храм был основан 633 года назад – в 1386 году. Именно в те годы был построен и корпус, в котором вспыхнул пожар. К слову, он не является объектом культурного наследия.