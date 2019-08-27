У центрі Москви горить один із найстаріших монастирів: фото, відео
На Цвєтному бульварі в центрі Москви горить дерев'яна будівля одного з найстаріших храмів міста – Богородице-Різдвяний ставропігійний жіночий монастир. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.
Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі і охопила майже 400 метрів квадратних, пишуть російські ЗМІ. Над будівлею храму піднявся густий чорний дим.
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На місце пожежі прибули рятувальники, які намагаються за допомогою спеціального обладнання загасити вогонь зверху, наблизившись до даху монастиря.
Пожежа у старовинному монастирі в Москві / фото з соцмереж
Що стало причиною загорання – поки точно невідомо.
Проте, керівник прес-служби патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков заявив, що загоряння могло бути пов'язаним з будівельними роботами.
Що відомо про цей храм? Богородице-Різдвяний ставропігійний монастир один з найдавніших жіночих монастирів Москви. Храм був заснований 633 роки тому - у 1386 році. Саме в ті роки був збудований і корпус, в якому спалахнула пожежа. До слова, він не є об'єктом культурної спадщини.