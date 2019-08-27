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      У центрі Москви горить один із найстаріших монастирів: фото, відео

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      Пожежа у монастирі в центрі Москви
      Пожежа у монастирі в центрі Москви / Фото з Facebook

      На Цвєтному бульварі в центрі Москви горить дерев'яна будівля одного з найстаріших храмів міста – Богородице-Різдвяний ставропігійний жіночий монастир. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.

      Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі і охопила майже 400 метрів квадратних, пишуть російські ЗМІ. Над будівлею храму піднявся густий чорний дим.

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      На місце пожежі прибули рятувальники, які намагаються за допомогою спеціального обладнання загасити вогонь зверху, наблизившись до даху монастиря.

      Пожежа у старовинному монастирі в Москві / фото з соцмереж

      Що стало причиною загорання – поки точно невідомо.

      Проте, керівник прес-служби патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков заявив, що загоряння могло бути пов'язаним з будівельними роботами.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сугубо молимся о настоятельнице Богородице-Рождественского монастыря игумении Викторине с сестрами, чтобы им мужественно перенести последствие пожара!Будем готовы завтра физически помочь сёстрам обители, помня мудрые слова - там ,где нужно соучастие, не достаточно одного сочувствия! Подробнее завтра.

      Допис, поширений Архимандрит Мелхиседек Артюхин (@melkhisedek_artyukhin_official)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ольга (@ol_roma)

       

       

       

      Що відомо про цей храм? Богородице-Різдвяний ставропігійний монастир один з найдавніших жіночих монастирів Москви. Храм був заснований 633 роки тому - у 1386 році. Саме в ті роки був збудований і корпус, в якому спалахнула пожежа. До слова, він не є об'єктом культурної спадщини. 

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Новини Росії Релігія
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