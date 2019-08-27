У центрі Москви горить один із найстаріших монастирів: фото, відео

На Цвєтному бульварі в центрі Москви горить дерев'яна будівля одного з найстаріших храмів міста – Богородице-Різдвяний ставропігійний жіночий монастир. За попередніми даними, постраждалих та жертв немає.

Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі і охопила майже 400 метрів квадратних, пишуть російські ЗМІ. Над будівлею храму піднявся густий чорний дим.

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На місце пожежі прибули рятувальники, які намагаються за допомогою спеціального обладнання загасити вогонь зверху, наблизившись до даху монастиря.

Пожежа у старовинному монастирі в Москві / фото з соцмереж

Що стало причиною загорання – поки точно невідомо.

Проте, керівник прес-служби патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков заявив, що загоряння могло бути пов'язаним з будівельними роботами.

В Москве загорелась кровля здания Богородице-Рождественского монастыряhttps://t.co/gMa6rVKolN pic.twitter.com/IXOkmKp77c — РИА Новости (@rianru) August 26, 2019

Масштабный пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. На месте работают спасатели и врачи. По словам очевидцев, всего за четверть часа огонь поднялся до крыши здания. Данные о пострадавших и ущербе уточняются... https://t.co/hEHlqapkRg pic.twitter.com/gHYF9B3oXI — ИНТЕР-МОСКВА (@inter_moscow) August 26, 2019

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря. Пожар удалось полностью потушить. Никто не пострадалhttps://t.co/44AFkEUf2h pic.twitter.com/dMxOj8kYDB — РИА Новости (@rianru) August 26, 2019

Що відомо про цей храм? Богородице-Різдвяний ставропігійний монастир один з найдавніших жіночих монастирів Москви. Храм був заснований 633 роки тому - у 1386 році. Саме в ті роки був збудований і корпус, в якому спалахнула пожежа. До слова, він не є об'єктом культурної спадщини.