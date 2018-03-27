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В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка

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В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка
В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка / фото пресс-службы полиции

Событие произошло 26 марта около 21:00. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды и патрульные, и медики, и граждане, и работники ГСЧС. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Люди услышали, как женщина истошно кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Младенец не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Срочно полицейские приступили к поискам мальчика,
– говориться в сообщении.

Всего 9 минут понадобилось патрульным полицейским, чтобы спасти ребенка, которого собственная мать сбросила с моста.

"Лейтенант Андрей Белоус, лейтенант Дарья Палиенко и рядовой Александр Федоров заметили в воде маленький сверток. И воспользовались лодкой, что была неподалеку. Малыш лежал на расстоянии 20 метров от берега. Андрей Белоус освободил дыхательные пути младенца и начал отогревать", – рассказывают о спасении ребенка в полиции.

Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

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Со слов родственницы злоумышленницы установлено, что ранее женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Сегодня, поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, горе-мать осуществила свои намерения.

Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего. 40-летней злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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