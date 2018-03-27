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У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину

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У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину
У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину / фото прес-служби поліції

Подія сталася 26 березня близько 21:00. Рятували дев'ятимісячне немовля з крижаної води і патрульні, і медики, і громадяни, і працівники ДСНС. Горе-матір поліцейські затримали та доставили до відділку.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Люди почули, як жінка несамовито кричить, що кинула у річку з моста свою дитину. Екіпаж патрульних прибув за лічені хвилини. Немовля не встигло потонути, врятував зимовий комбінезон, але течією його віднесло від місця падіння. Терміново поліцейські взялись до пошуків хлопчика,
– йдетья у повідомленні.

Лише 9 хвилин знадобилося патрульним поліцейським, щоб врятувати дитину, яку власна мати скинула з мосту.

"Лейтенант Андрій Білоус, лейтенант Дарина Палієнко і рядовий Олександр Федоров помітили у воді маленький згорток. І скористалися човном, що був неподалік. Маля лежало на відстані 20 метрів від берега. Андрій Білоус звільнив дихальні шляхи малечі і почав відігрівати", – розповідають про порятунок дитини у поліції.

Зараз немовля перебуває у лікарні. Медики борються за його життя та надають усю необхідну допомогу.

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Зі слів родички зловмисниці встановлено, що раніше жінка неодноразово висловлювала наміри викинути свою дитину або з вікна багатоповерхівки, або ж із мосту. Сьогодні, посварившись зі своїм чоловіком та будучі у нетверезому стані, горе-матір здійснила свої наміри.

ЇЇ дії слідчі кваліфікують, як замах на вбивство малолітнього. 40-річній зловмисниці загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Новини Миколаєва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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