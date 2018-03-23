Затримали юнака, якого підозрюють у вбивстві екс-депутата

У Запоріжжі затримали злочинця, від рук якого, ймовірно, загинув 35-річний екс-депутат Генічеської райради Костянтин Гурульов.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Як з’ясували правоохоронці, 17-річний мешканець Запоріжжя 10 березня двічі вдарив екс-депутата в обличчя. Зробив він це, аби вкрасти у нього мобільний телефон.

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У результаті постраждалий чоловік впав на землю, а 14 березня помер, не оговтавшись від зазнаних травм.

Додамо, раніше поліція класифікувала смерть екс-депутата Гурульова, як нещасний випадок.