Затримали юнака, якого підозрюють у вбивстві екс-депутата
У Запоріжжі затримали злочинця, від рук якого, ймовірно, загинув 35-річний екс-депутат Генічеської райради Костянтин Гурульов.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
Як з’ясували правоохоронці, 17-річний мешканець Запоріжжя 10 березня двічі вдарив екс-депутата в обличчя. Зробив він це, аби вкрасти у нього мобільний телефон.
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У результаті постраждалий чоловік впав на землю, а 14 березня помер, не оговтавшись від зазнаних травм.
Додамо, раніше поліція класифікувала смерть екс-депутата Гурульова, як нещасний випадок.
Джерело: 24 Канал
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