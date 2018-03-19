П'яний поліцейський врізався у авто депутата у Рівному

У Рівному співробітник поліції у стані алкогольно сп'яніння спричинив ДТП, підрізавши на своєму Volkswagen T4 автомобіль депутата місцевої міськради Романа Стасюка.

Про це повідомляє місцеве видання Rivne.media з посиланням на ГУ Нацполіції у Рівненській області.

Після аварій винуватець спробував сховатися і заїхав на автозаправку. Там його зупинили патрульні – за порушення правил дорожнього руху.

Читайте також: У Запоріжжі на величезній швидкості перекинулась маршрутка з 18 пасажирами

Тест на вміст алкоголю у водія показав 0,66 проміле, а це втричі перевищує допустимі норми. Винуватець ДТП не погодився з результатом, тож пройшов повторний тест у центрі психічного здоров'я. Тут результат виявився ще вищим – 0,75 проміле.

Речниця патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко додала, що за призначена службова перевірка, результат якої вирішить долю порушника – чи залишиться він працювати у правоохоронних органах.

Відкрито провадження за трьома статтями: "Вчинення ДТП", "Залишення місця ДТП" та "Керування у стані алкогольного сп'яніння".

Винуватцю аварії загрожує штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. За водіння в нетверезому стані – позбавлення водійського посвідчення на один рік і штраф у розмірі від 10200 гривень.