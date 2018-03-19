Пьяный полицейский врезался в авто депутата в Ровно

В Ровно сотрудник полиции в состоянии алкогольно опьянения спровоцировал ДТП, подрезав на своем Volkswagen T4 автомобиль депутата местного горсовета Романа Стасюка.

Об этом сообщает местное издание Rivne.media со ссылкой на ГУ Нацполиции в Ровенской области.

После аварии виновник попытался скрыться и заехал на автозаправку. Там его остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения.

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Тест на содержание алкоголя у водителя показал 0,66 промилле, а это втрое превышает допустимые нормы. Виновник ДТП не согласился с результатом, поэтому прошел повторный тест в центре психического здоровья. Здесь результат оказался еще выше – 0,75 промилле.

Пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко добавила, что назначена служебная проверка, результат которой решит судьбу нарушителя – останется ли он работать в правоохранительных органах.

Открыто производство по трем статьям: "Совершение ДТП", "Оставление места ДТП" и "Управление в состоянии алкогольного опьянения".

Виновнику аварии грозит штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток. За вождение в нетрезвом состоянии – лишение водительского удостоверения на один год и штраф в размере от 10 200 гривен.