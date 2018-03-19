21:02
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Пьяный полицейский врезался в авто депутата в Ровно

129 Читати новину українською
Пьяный полицейский врезался в авто депутата в Ровно
Пьяный полицейский врезался в авто депутата в Ровно / Скриншот из видео

В Ровно сотрудник полиции в состоянии алкогольно опьянения спровоцировал ДТП, подрезав на своем Volkswagen T4 автомобиль депутата местного горсовета Романа Стасюка.

Об этом сообщает местное издание Rivne.media со ссылкой на ГУ Нацполиции в Ровенской области.

После аварии виновник попытался скрыться и заехал на автозаправку. Там его остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения.

Читайте также: В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами

Тест на содержание алкоголя у водителя показал 0,66 промилле, а это втрое превышает допустимые нормы. Виновник ДТП не согласился с результатом, поэтому прошел повторный тест в центре психического здоровья. Здесь результат оказался еще выше – 0,75 промилле.

Пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко добавила, что назначена служебная проверка, результат которой решит судьбу нарушителя – останется ли он работать в правоохранительных органах.

Открыто производство по трем статьям: "Совершение ДТП", "Оставление места ДТП" и "Управление в состоянии алкогольного опьянения".

Виновнику аварии грозит штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток. За вождение в нетрезвом состоянии – лишение водительского удостоверения на один год и штраф в размере от 10 200 гривен.

Теги: Новости Украины Полиция Алкоголь Ровно Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 19 марта: евро подешевел после резкого скачка
сегодня, 19:35 Наличный курс валют 19 марта: евро подешевел после резкого скачка
123
Украинский телеканал попал в скандал из-за смерти российского актера Табакова
сегодня, 18:31 Украинский телеканал попал в скандал из-за смерти российского актера Табакова
1379
Савченко требует отставки Луценко: опубликованы красноречивые документы
сегодня, 18:57 Савченко требует отставки Луценко: опубликованы красноречивые документы
975
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук