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В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами

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В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами / Фото из соцсетей

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 марта в Запорожье на Днепровском шоссе. Маршрутка №49 на огромной скорости перевернулась, внутри находились 18 пассажиров.

О ДТП сообщил Виктор Шейко на своей странице в Facebook.

Все пассажиры живы, проходят осмотр на месте. Свидетели говорят, маршрутка ехала больше 100 км/ч,
– пишет Виктор Шейко.

Как сообщает местное издание Depo.Запорожье, в пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что маршрутка была почти полная – внутри находилось 18 пассажиров. В результате аварии госпитализированы двое из них, остальные получили легкие телесные повреждения.

В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами

По словам водителя маршрутки, он заехал на бордюр, из-за чего его занесло и машина перевернулась. Окончательная причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна, ее будет выяснять следствие.


В результате аварии госпитализированы два человека, остальные получили легкие телесные повреждения.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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