У Запоріжжі на величезній швидкості перекинулась маршрутка з 18 пасажирами
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня у Запоріжжі на Дніпровському шосе. Маршрутка №49 на величезній швидкості перекинулася, всередині знаходилися 18 пасажирів.
Про ДТП повідомив Віктор Шейко на своїй сторінці у Facebook.
Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Свідки кажуть, маршрутка їхала більше 100 км/год,
– пише Віктор Шейко.
Як повідомляє місцеве видання Depo.Запоріжжя, у прес-службі патрульної поліції підтвердили, що маршрутка була майже повна – всередені знаходилось 18 пасажирів. Внаслідок аварії госпіталізовано двоє з них, інші отримали легкі тілесні ушкодження.
У Запоріжжі на величезній швидкості перекинулась маршрутка з 18 пасажирами
За словами водія маршрутки, він заїхав на бордюр, через що його занесло і машина перекинулась. Остаточну причину дорожньо-транспортної події поки що невідома, її з'ясовуватиме слідство.
Внаслідок аварії госпіталізовано двох людей, інші отримали легкі тілесні ушкодження.