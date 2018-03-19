Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 березня у Запоріжжі на Дніпровському шосе. Маршрутка №49 на величезній швидкості перекинулася, всередині знаходилися 18 пасажирів.

Про ДТП повідомив Віктор Шейко на своїй сторінці у Facebook.

Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Свідки кажуть, маршрутка їхала більше 100 км/год,

– пише Віктор Шейко.

Як повідомляє місцеве видання Depo.Запоріжжя, у прес-службі патрульної поліції підтвердили, що маршрутка була майже повна – всередені знаходилось 18 пасажирів. Внаслідок аварії госпіталізовано двоє з них, інші отримали легкі тілесні ушкодження.



У Запоріжжі на величезній швидкості перекинулась маршрутка з 18 пасажирами

За словами водія маршрутки, він заїхав на бордюр, через що його занесло і машина перекинулась. Остаточну причину дорожньо-транспортної події поки що невідома, її з'ясовуватиме слідство.



Внаслідок аварії госпіталізовано двох людей, інші отримали легкі тілесні ушкодження.